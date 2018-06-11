«Братский народ»: лидеры СНГ поздравили Путина с Днем России

Президенты Беларуси, Армении и Молдовы поздравили главу российского государства Владимира Путина с днем России. В своих посланиях лидеры выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между странами.

Помимо российского президента, поздравительные послания от белорусского лидера Александра Лукашенко были направлены главе Совета министров Союзного государства России и Беларуси, премьер-министру РФ Дмитию Медведеву, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Парламентского собрания Союза России и Беларуси, спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

«Убежден, что совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества», – написал в послании Лукашенко.

Президент Армении Армен Саргсян в своем послании назвал российский народ братским и отметил, что достигнутые успехи укрепили авторитет России на международной арене. Глава государства пожелал россиянам мира и процветания.

«Этот знаменательный день положил начало системным преобразованиям в государственном строительстве и социально-экономическом развитии страны, в сфере образования, науки и культуры, которыми братский народ России гордится по праву. Достигнутые успехи еще более упрочили роль и авторитет страны в мировых делах. Уверен, что поступательное развитие многогранных межгосударственных отношений будет и впредь вытекать из коренных интересов наших народов и стран, содействовать обеспечению региональной и международной безопасности», – говорится в телеграмме Саргсяна.

Лидер Молдовы Игорь Додон напомнил, что россиян и молдаван связывает общая история и тесное сотрудничество.

«Позвольте выразить уверенность, что наши дружественные народы, преодолев все препятствия на своем пути, будут и впредь способствовать углублению и расширению тесного многостороннего партнерства Молдовы и России», – сообщил Додон.

Президент добавил, что приедет в Москву в среду по приглашению Владимира Путина, чтобы посетить церемонию открытия и первый матч чемпионата мира по футболу, который пройдет на стадионе «Лужники».

Также свои поздравления направляют и мировые лидеры. Послание президенту России также направила королева Великобритании Елизавета II, которая передала «наилучшие пожелания» российскому народу по случаю национального праздника.

Несмотря на плотный график и встречу с Дональдом Трампом, верховный лидер КНДР Ким Чен Ын тоже поздравил россиян с праздником, пожелав им процветания и благополучия, а главе государства — «успеха в ответственной работе по построению сильной России».

Праздник почтили вниманием и в администрации США. Поздравления от имени американского народа россиянам передал госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.