|
«Братский народ»: лидеры СНГ поздравили Путина с Днем России
12.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президенты Беларуси, Армении и Молдовы поздравили главу российского государства Владимира Путина с днем России. В своих посланиях лидеры выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между странами.
Помимо российского президента, поздравительные послания от белорусского лидера Александра Лукашенко были направлены главе Совета министров
Президент Армении Армен Саргсян в своем послании назвал российский народ братским и отметил, что достигнутые успехи укрепили
Лидер Молдовы Игорь Додон напомнил, что россиян и молдаван связывает общая история и тесное сотрудничество.
Президент добавил, что приедет в Москву в среду по приглашению Владимира Путина, чтобы посетить церемонию открытия и первый матч чемпионата мира по футболу, который пройдет на стадионе «Лужники».
Также свои поздравления направляют и мировые лидеры. Послание президенту России также направила королева Великобритании Елизавета II, которая передала «наилучшие пожелания» российскому народу по случаю национального праздника.
Несмотря на плотный график и встречу с Дональдом Трампом,
Праздник почтили вниманием и в администрации США. Поздравления от имени американского народа россиянам передал госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении отношений между странами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)