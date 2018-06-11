В Минске мотоциклист вернул водителю окурок, который тот выбросил в окно

В Минске водитель легковушки выбросил на дорогу окурок, однако ехавший позади мотоциклист вернул его мужчине обратно. Видео необычного инцидента опубликовала в своем Facebook Катерина Коврова.

«Этот парень на красном мотоцикле сегодня мой Герой! Чистота в нашем городе начинается с нас! Свой мусор, свои бычки, господа, возите с собой!» — написала автор видео.

Напомним, похожий инцидент в апреле произошел с белорусами в Польше : во время затора на одной из польских дорог из салона белорусской машины в сторону обочины стал вылетать мусор. Водитель ехавшего позади автомобиля решил вернуть мусор нарушителям и объяснил, что так делать нельзя. Туристам пришлось все собрать.