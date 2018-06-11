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В Минске мотоциклист вернул водителю окурок, который тот выбросил в окно
В Минске водитель легковушки выбросил на дорогу окурок, однако ехавший позади мотоциклист вернул его мужчине обратно. Видео необычного инцидента
«Этот парень на красном мотоцикле сегодня мой Герой! Чистота в нашем городе начинается с нас! Свой мусор, свои бычки, господа, возите с собой!» — написала автор видео.
Напомним, похожий инцидент в апреле произошел
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Видео необычного инцидента опубликовала в своем Facebook Катерина Коврова.
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