Как стать фермером - опыт столичного предпринимателей



Фото с сайта hi-news.ru

Столичные предприниматели Дмитрий Лавренчук и Сергей Аникушин разводят овец. Новоиспеченные сельские бизнесмены считают, что овцеводство — недооцененная отрасль, которая сулит немалую выгоду. Но чтобы овцы приносили прибыль, нужно как минимум тысячное поголовье. В планах у фермеров запустить 5−6 овцеводческих комплексов. Правда, пока нет 100% уверенности, что все получится. О трудностях, с которыми пришлось (и еще придется) столкнуться, «Про бизнес» рассказал один из инициаторов проекта — Дмитрий Лавренчук.

— Основной мой бизнес — инжиниринг и поставка оборудования («Энергосберегающая компания Бел» — прим. «Про бизнес»). Мой компаньон Сергей Аникушин — соучредитель порталов Myfin.by и Domovita.by. Нам обоим уже давно хотелось что-то производить. А что может быть логичнее для Беларуси, чем «пахать землю»?



Дмитрий Лавренчук с семьей. Фото из личного архива автора

Я много колесил по стране. Съезжая с отремонтированной автострады на грунтовую дорогу в глубинке, первое, на что обращал внимание, — заброшенные фермы и другие сельхозпостройки. Выглядили они вполне сносно. При относительно небольших стартовых вложениях, думал я, такое сооружение может прослужить еще много лет. Проще всего их перестроить под овцефермы.

Почему именно овцы

Мы с Сергеем рассуждали, какое животноводческое направление может принести реальный доход. Свиноводство — сразу нет из-за нестабильной ситуации по АЧС (африканская чума свиней — прим. «Про бизнес»). Для разведения крупного рогатого скота (КРС) нужны немалые земельные угодья. Ставку решили сделать на овцеводство, недооцененную отрасль. Среди его преимуществ:

Относительно быстрый срок окупаемости — 3 года

Не столь высокая потребность в кормах, как, например, при выращивании КРС

Получение шерсти как бонус

Одна из главных проблем — сбыт продукции. Мы изучили рынок, пообщались с сетевиками и поняли, что спрос на мясо есть, и он достаточно высокий, а вот предложений мало. Фермерская баранина в стране, конечно, имеется. Но нет такого поставщика, который бы обеспечил нужный объем, своевременные поставки и стабильное качество. Вот и получается, что белорусскую баранину в магазинах встретишь редко, стоит она рублей 15 за 1 кг. Импортное мясо в вакуумных упаковках по качеству лучше, но и в разы дороже — около 40 рублей. Не забываем, что в стоимость последнего закладываются траты на логистику, маржа поставщика, маркетинг. Уверен, белорусский фермер может предложить продукт не хуже, но за меньшую цену. Однако надо учитывать правила игры на этом рынке.

Культура потребления баранины в Беларуси не развита. После катастрофы на ЧАЭС овец начали истреблять, т.к. как шерсть животных накапливала радионуклиды. Если до аварии в стране насчитывалось 1 млн овец, то сейчас их около 100 тыс. И то поголовье значительно выросло за последние годы.

Очевидно, одной Беларуси будет мало. Но буквально в 700−800 км от нас существует необъятный рынок — два больших «мусульманских» города Москва и Санкт-Петербург. Чтобы попасть туда, производителю надо учитывать каноны ислама и подстраивать под них производственные процессы, оборудование, документацию, складские помещения, сырье, ингредиенты и даже персонал. Стоит ли овчинка выделки? Думаю, да. Предприятие, которое выйдет на эти рынки с новой качественной продукцией, будет играть в одиночку, так как конкуренции практически нет.

Первые шаги

Первым делом мы принялись искать заброшенную ферму в Минской области, главное, чтобы не в аварийном состоянии. Буквально сразу столкнулись с пресловутой бюрократией.

Некоторые чиновники говорили прямо: «мне проще ферму закопать, чем отдать вам».

И это не из-за вредности. У некоторых сооружений не было документов, их нужно было восстанавливать, платить деньги… Проще отказаться. В Столбцовском районе к идее отнеслись с энтузиазмом и поддержали проект.

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Крестьянско-сельское хозяйство зарегистрировали за день, надо было лишь собрать небольшой пакет документов. Главное, чтобы был одобренный райисполком участок земли. Под наш бизнес-проект первоначально выделили 14 га земли с поэтапным увеличением площади до 100 га. Дали в аренду с последующей возможностью покупки бывшую свиноводческую ферму возле деревни Куль.





















И тут я понял, что не все так просто, как казалось. Какие проблемы я вижу?

Как все (не) устроено

Аренда фермы общей площадью 3000 м2 обходится порядка $ 600 в месяц. Для начинающего сельского предпринимателя эта сумма может быть очень высокой: прибыль он получит только на второй-третий год. Вот и спроса на пустующие сооружения часто нет.

Еще один вариант: выкупить строения через аукцион. Но цена при этом может быть значительно выше, чем может себе позволить начинающий фермер.

За редким исключением найдутся строения, которые отдадут под инвестиционный проект за одну базовую величину.

А мы потом говорим, почему у нас мало фермеров...

Реализация проекта

Зарегистрировав фермерское хозяйство и получив в пользование землю, мы приступили к реализации проекта. На ремонт фермы и аренду ушло 20 тысяч белорусских рублей — коммуникации, водоснабжение, отопление, крыша, внутренняя отделка, загоны для скота, забор.





















Пока кроме директора и бухгалтера в штате один сотрудник-разнорабочий. По мере необходимости и роста поголовья будут привлекаться местные специалисты, в том числе ветеринар и тракторист.

Сейчас у нас всего 130 овец смешанных пород прекос и меринос — 70 ярок и 60 баранчиков. Купить больше не позволяет количество выделенной земли. Цена на ягненка зависит от веса, в среднем у нас вышло по 100 рублей. В этот раз покупали за собственные деньги. В следующем году один из банков согласился инвестировать 100 000 белорусских рублей (около $ 50 тыс.) на закупку 1000 овец. Но это если нам удастся выкупить ферму за адекватную сумму и получить больше земли.



Фото из личного архива Дмитрия Лавренчука

Чтобы начать зарабатывать на овцах, нужно тысячное поголовье и 100 га земли. В идеале 2−3 тысячи овец и соответственно 200−300 га земли. Поэтому осенью мы начинаем поиск заброшенной фермы для нашего второго овцеводческого комплекса с аналогичным бизнес-планом. В перспективе хотим запусть 5−6 таких комплексов. Получится или нет — во многом зависит от заинтересованности местных властей. Да, есть риск потерять $ 15−20 тысяч — именно столько мы уже вложили. Но попытка того стоит.

P. S. Редакция «Про бизнес» будет следить за развитием овцеводческого проекта и рассказывать о всех трудностях, с которыми столкнутся сельские бизнесмены.