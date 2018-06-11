Новоиспеченная компания из Поднебесной Byton, руководящие посты в которой занимают бывшие сотрудники BMW, представила свой второй проект. Это электрический седан, последовавший вслед за показанным в начале года кроссовером — обе машины пока что существуют в качестве концептуальных разработок.





Презентация нового шоу-кара Byton состоялась на выставке потребительской электроники CES Asia 2018 в Шанхае. Оба концепта созданы на единой модульной платформе, которая также будет взята за основу при разработке грядущего электрического минивэна. Седан, получивший обозначение K-Byte (кроссовер в свою очередь нарекут M-Byte), в длину достигает 4,95 м и располагает целым арсеналом сенсоров, камер и датчиков, благодаря которым возможна реализация функции автопилота, отвечающего четвертому уровню автономности.





Снимков интерьера седана в Byton пока не обнародовали, но в компании подтвердили, что серийная версия электромобиля, как и кроссовер, получит гигантский (на всю ширину передней панели!) дисплей медиасистемы и съемный планшет на рулевом колесе.





Техническая начинка седана, по всей видимости, идентична M-Byte, для которого китайцы запланировали две модификации. Начальная версия получит один электромотор на задней оси мощностью 268 лошадиных сил и блок тяговых батарей емкостью 71 кВтч (для «паркетника» заявленный запас хода равен 400 км). Самый мощный вариант оснастят парой электродвигателей (по одному на каждой оси) суммарной отдачей 468 сил и батареей на 95 кВтч с паспортной дальностью хода 520 км.





У Byton уже есть собственная дизайнерская студия в Мюнхене и центр исследований и разработок в калифорнийской Силиконовой долине, штаб-квартира стартапа и производственные мощности расположатся в Нанкине.





Не так давно было объявлено, что китайская FAW Group инвестировала в проект полмиллиарда долларов. Первые прототипы электромобилей Byton должны выйти на дороги в апреле 2019 года. В том же году должно начаться серийное производство — сперва на конвейер встанет кроссовер M-Byte, за которым в 2020 году последует седан K-Byte, а в 2021 году и семиместный MPV.