Министр экономики рассказал, какие зарплаты и доходы будут у белорусов в 2019 году

Реальные располагаемые доходы белорусов, по прогнозам властей, в 2019 году вырастут на 3,4%. Об этом сегодня заявил министр экономики Владимир Зиновский на заседании президиума Совмина, где он представил концепцию прогноза социально-экономического развития на 2019 год и период до 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства. Глава ведомства также рассказал, какие зарплаты ожидать белорусам в следующем году.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс

потребительских цен на товары и услуги.

— Расчет сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда, — отметил Владимир Зиновский.

Ранее в Нацбанке обращали внимание на то, что в Беларуси реальные зарплаты и реальные располагаемые доходы населения растут заметно быстрее производительности труда. Это формирует предпосылки для усиления инфляционного давления как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе.

По прогнозам правительства, производительность труда по валовому внутреннему продукту в этом году должна вырасти на 3,2% к 2017-му. Больше всего этот показатель, по планам, должен увеличиться в Витебской области — на 4,1%, а меньше всего — в Минске (+3,1%).

Рост данного показателя в январе-апреле этого года составил 5,4% при прогнозе в 2,7%.

Напомним, в апреле средняя зарплата в Беларуси снизилась до 921 рубля. Месяцем ранее белорусы в среднем зарабатывали 926,8 рубля.

Ранее в августе прошлого года Александр Лукашенко заявил , что средняя зарплата по стране может вырасти к 2019 году до 1500 рублей.

По словам министра экономики, одна из главных задач на следующий год — увеличение численности занятых в экономике. Важнейшими факторами, призванными решить эту задачу, является системная работа по содействию занятости и создание новых предприятий, чему в свою очередь должны способствовать принимаемые меры по совершенствованию инвестиционного и делового климата.

Владимир Зиновский сообщил, что концепция прогноза-2019 была несколько раз рассмотрена межведомственной рабочей группой под руководством первого заместителя Премьер-министра Василия Матюшевского. По целевому сценарию министерство экономики прогнозирует рост ВВП в 2019 году на уровне 104,1 процента, что выше среднемировых темпов, которые предположительно составят 103,9 процента.

«Прирост ВВП в следующем году, как ожидается, будет обеспечен на 1,7 процентного пункта за счет внешнего спроса и на 2,4 процентных пункта — за счет внутреннего. Это одна из особенностей Прогноза-2019. Более высокий вклад внутреннего спроса обусловлен пиковым освоением средств на строительстве БелАЭС», — пояснил Владимир Зиновский.