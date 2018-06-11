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Министр экономики рассказал, какие зарплаты и доходы будут у белорусов в 2019 году
Реальные располагаемые доходы белорусов, по прогнозам властей, в 2019 году вырастут на 3,4%. Об этом сегодня заявил министр экономики Владимир Зиновский на заседании президиума Совмина, где он представил концепцию прогноза социально-экономического развития на 2019 год и период до 2021 года,
— Расчет сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда, — отметил Владимир Зиновский.
Ранее в Нацбанке
По прогнозам правительства, производительность труда по валовому внутреннему продукту в этом году должна вырасти на 3,2% к 2017-му. Больше всего этот показатель, по планам, должен увеличиться в Витебской области — на 4,1%, а меньше всего — в Минске (+3,1%).
Рост данного показателя в январе-апреле этого года составил 5,4% при прогнозе в 2,7%.
Напомним, в апреле средняя зарплата в Беларуси
Ранее в августе прошлого года Александр Лукашенко
По словам министра экономики, одна из главных задач на следующий год — увеличение численности занятых в экономике. Важнейшими факторами, призванными решить эту задачу, является системная работа по содействию занятости и создание новых предприятий, чему в свою очередь должны способствовать принимаемые меры по совершенствованию инвестиционного и делового климата.
Владимир Зиновский сообщил, что концепция прогноза-2019 была несколько раз рассмотрена межведомственной рабочей группой под руководством первого заместителя Премьер-министра Василия Матюшевского. По целевому сценарию министерство экономики прогнозирует рост ВВП в 2019 году на уровне 104,1 процента, что выше среднемировых темпов, которые предположительно составят 103,9 процента.
«Прирост ВВП в следующем году, как ожидается, будет обеспечен на 1,7 процентного пункта за счет внешнего спроса и на 2,4 процентных пункта — за счет внутреннего. Это одна из особенностей Прогноза-2019. Более высокий вклад внутреннего спроса обусловлен пиковым освоением средств на строительстве БелАЭС», — пояснил Владимир Зиновский.
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Реальные располагаемые доходы белорусов, по прогнозам властей, в 2019 году вырастут на 3,4%, заявил министр экономики Владимир Зиновский .
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