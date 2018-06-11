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В Союзном государстве хотят учредить премии в области науки и техники
12.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Премии в области науки и техники со следующего года могут начать присуждать в Союзном государстве России и Беларуси, сообщает «МИР 24». Этот вопрос обсудят на
Планируется, что Лукашенко и российский президент Владимир Путин встретятся на заседании Высшего госсовета 19 июня.
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Этот вопрос планируется обсудить на заседании Высшего госсовета 19 июня.
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