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В Союзном государстве хотят учредить премии в области науки и техники

12.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Премии в области науки и техники со следующего года могут начать присуждать в Союзном государстве России и Беларуси, сообщает «МИР 24». Этот вопрос обсудят на  заседании Высшего госсовета. Подготовку к встрече лично курирует белорусский президент Александр Лукашенко.

«Возможно, в процессе обсуждения, согласования повестки возникали какие-то проблемы. Я просто хочу быть в курсе дела. И, может быть, появились предложения по ее дополнению», – сказал он на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Планируется, что Лукашенко и российский президент Владимир Путин встретятся на заседании Высшего госсовета 19 июня.

 



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Этот вопрос планируется обсудить на заседании Высшего госсовета 19 июня.
 
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