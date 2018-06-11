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В Минске два абитуриента удалены с ЦТ по белорусскому языку за шпаргалки

12.06.2018 17:13 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске два абитуриента удалены с ЦТ по белорусскому языку за шпаргалки
БЕЛТА

В Минске с централизованного тестирования по белорусскому языку удалены за шпаргалки два абитуриента. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

В Минске два абитуриента удалены с ЦТ по белорусскому языку за шпаргалки Что нужно брать с собой абитуриенту на ЦТ?

"За использование шпаргалок с централизованного тестирования были удалены два человека. Один из абитуриентов сдавал белорусский язык в БНТУ, второй - в медицинском университете. В целом же первое испытание прошло достаточно спокойно и организованно. Не было зарегистрировано никаких нареканий ни по началу экзамена, ни по процедуре его проведения", - отметил Юрий Миксюк.

Испытание по белорусскому языку для абитуриентов-нарушителей в этом году закончено, этот экзамен они не смогут сдать даже в резервные дни.

Директор РИКЗ еще раз призвал поступающих соблюдать правила проведения ЦТ. "Абитуриенту следует прийти в пункт сдачи ЦТ за 30 минут до экзамена. При себе нужно иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем. В аудиториях категорически запрещается использовать различные устройства связи. Те, кто принесут на экзамен мобильные телефоны или шпаргалки, будут удалены с экзамена и не смогут его сдать в этом году", - напомнил Юрий Миксюк.

Следующее испытание централизованного тестирования - по русскому языку - пройдет 14 июня.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Испытание по белорусскому языку для абитуриентов-нарушителей в этом году закончено, этот экзамен они не смогут сдать даже в резервные дни.
 
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