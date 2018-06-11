Молодые медработники в Гродно смогут построить квартиры по себестоимости

В Гродно 14 молодых семей врачей, фармацевтов и медицинских сестер смогут построить квартиры по себестоимости. Дом, где будут жить медицинские работники, будет сдан в ближайшее время, сообщает БЕЛТА.





— Медики получили возможность построить по себестоимости двух- и трехкомнатные квартиры. Профсоюз вышел с ходатайством в горисполком и получил согласие на строительство в первоочередном порядке жилья медработникам в новом многоквартирном доме. Он будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, — рассказал председатель Гродненского областного комитета профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк. — В прошлом году жилищный вопрос решили примерно 400 медиков. Им были выделены 11 квартир и 385 мест в общежитиях. Половина из тех, кому оказывается помощь в предоставлении жилья, — молодые специалисты.