Российский бизнесмен продает отель в Пинске за 4,7 миллиона долларов

Гостинично-развлекательный комплекс «Припять» в Пинске выставлен на продажу за 9 млн 420 тыс. рублей.





Самая известная в городе гостиница «Припять» расположена на улице Днепровской флотилии, практически на набережной реки Пина. Номерной фонд — 198 номеров. Кафе с летней площадкой, магазин продуктов, клуб для досуга, салон красоты, ресторан, бар, конференц-зал — комплекс является самым крупным в райцентре. Построен он в 1980-х годах, спроектирован минскими архитекторами. До 2000-х гостиничный комплекс являлся коммунальной собственностью, потом был продан гражданину России, у которого 98,8 процента акций.

Номерной фонд «Припяти» давно нуждается в ремонте. Бонус для гостей — великолепные виды на центр города, где 163 объекта образуют уникальный градостроительный памятник республиканского значения. Вместе с тем девятиэтажное здание диссонирует с одно- двухэтажными постройками прошлого века, а также Дворцом Бутримовича, который соседствует с отелем и недавно отреставрирован.

При строительстве гостиничного комплекса была нарушена дренажная система отвода из-под фундамента дворца грунтовых вод.