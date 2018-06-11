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Арина Соболенко, разгромно проиграв первый сет, вышла во 2-й раунд турнира в Нидерландах
Белоруска Арина Соболенко (№ 46 рейтинга WTA) вышла во 2-й раунд одиночного разряда травяного турнира в голландском Хертогенбосхе с призовым фондом 226 750 долларов.
В 1-м круге Арина Соболенко взяла верх над Маркетой Вондроушовой (№ 104) из Чехии — 0:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.
Разгромно проиграв первый сет, белоруска затем переломила ход встречи и одержала волевую победу.
Таким образом, Соболенко взяла реванш у Маркеты Вондроушовой за
Напомним, что еще одна белоруска Александра Саснович (№ 51 рейтинга WTA) на турнире в Хертогенбосхе
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Арина Соболенко вышла во 2-й раунд одиночного разряда травяного турнира в голландском Хертогенбосхе с призовым фондом 226 750 долларов.
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