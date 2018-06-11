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Арина Соболенко, разгромно проиграв первый сет, вышла во 2-й раунд турнира в Нидерландах

12.06.2018 17:42 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Арина Соболенко (№ 46 рейтинга WTA) вышла во 2-й раунд одиночного разряда травяного турнира в голландском Хертогенбосхе с призовым фондом 226 750 долларов.


Арина Соболенко. Фото с сайта tennis.by

В 1-м круге Арина Соболенко взяла верх над Маркетой Вондроушовой (№ 104) из Чехии — 0:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Разгромно проиграв первый сет, белоруска затем переломила ход встречи и одержала волевую победу.

Таким образом, Соболенко взяла реванш у Маркеты Вондроушовой за поражение на турнире в американском Индиан-Уэллсе.

Напомним, что еще одна белоруска Александра Саснович (№ 51 рейтинга WTA) на турнире в Хертогенбосхе выбыла в первом раунде, уступив 16-й ракетке мира Коко Вандевеге из США — 2:6, 6:7 (1:7).

 
 
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Арина Соболенко вышла во 2-й раунд одиночного разряда травяного турнира в голландском Хертогенбосхе с призовым фондом 226 750 долларов.
 
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