Арина Соболенко, разгромно проиграв первый сет, вышла во 2-й раунд турнира в Нидерландах

Белоруска Арина Соболенко (№ 46 рейтинга WTA) вышла во 2-й раунд одиночного разряда травяного турнира в голландском Хертогенбосхе с призовым фондом 226 750 долларов.



Арина Соболенко. Фото с сайта tennis.by

В 1-м круге Арина Соболенко взяла верх над Маркетой Вондроушовой (№ 104) из Чехии — 0:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Разгромно проиграв первый сет, белоруска затем переломила ход встречи и одержала волевую победу.

Таким образом, Соболенко взяла реванш у Маркеты Вондроушовой за поражение на турнире в американском Индиан-Уэллсе.

Напомним, что еще одна белоруска Александра Саснович (№ 51 рейтинга WTA) на турнире в Хертогенбосхе выбыла в первом раунде , уступив 16-й ракетке мира Коко Вандевеге из США — 2:6, 6:7 (1:7).