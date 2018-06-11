Итоги встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Оба руководителя хорошо оценили диалог и заверили: мир ждут серьёзные перемены.

Тем не менее, от громких заявлений Вашингтон и Пхеньян пока воздержались. Лишь пообещали: в КНДР стремятся к ядерному разоружению, а в США – дать гарантии безопасности на полуострове. Первые плоды уже есть: Дональд Трамп сообщил о приостановке совместных с Южной Кореей учений. С оговоркой: пока диалог будет идти в позитивном направлении.

В документе, подписанном главами государств, четыре ключевых пункта. Среди них, кроме ядерной программы Пхеньяна, отношения США и Северной Кореи. Переговоры продолжатся – консультации в ближайшее время проведут главы внешнеполитических ведомств.