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Итоги встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

12.06.2018 18:02 — Разное | ОНТ  
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Оба руководителя хорошо оценили диалог и заверили: мир ждут серьёзные перемены. 

Тем не менее, от громких заявлений Вашингтон и Пхеньян пока воздержались. Лишь пообещали: в КНДР стремятся к ядерному разоружению, а в США – дать гарантии безопасности на полуострове. Первые плоды уже есть: Дональд Трамп сообщил о приостановке совместных с Южной Кореей учений. С оговоркой: пока диалог будет идти в позитивном направлении. 

В документе, подписанном главами государств, четыре ключевых пункта. Среди них, кроме ядерной программы Пхеньяна, отношения США и Северной Кореи. Переговоры продолжатся – консультации в ближайшее время проведут главы внешнеполитических ведомств. 

 
 
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Оба руководителя хорошо оценили диалог и заверили: мир ждут серьёзные перемены.
 
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