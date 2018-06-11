Частные сети АЗС жалуются властям на убытки и грозят увольнениями

Руководители всех крупных негосударственных сетей АЗС стали переживать за конкуренцию на рынке и свою маржинальность. Настолько, что написали письмо, в котором просят власти принять «срочные меры» по улучшению финансово-экономических условий работы, ограничить рост тарифов на товары и услуги организаций с монопольным положением. Документ подписали «Лукойл», «Славнефть», «Трайпл», «Юнайтед Компани», А-100, «Газпром нефть» и «Татнефть». Всего семь операторов – а это все крупнейшие сети, кроме государственного монополиста «Белоруснефть», пишет TUT.BY. Письмо есть в распоряжении редакции.

Цены растут

Оказывается, что начиная с января 2015 года маржинальный доход предприятий от розничной торговли топливом практически не изменился. И все это потому, что цены на реализацию топлива контролирует и регулирует «Белнефтехим». При этом все расходы увеличились: плата за электроэнергию повысилась на 53%, водоснабжение — на 31%, газ для отопления — на 30%, арендная плата за землю и земельный налог увеличились на 58−78%, услуги МВД по охранной деятельности — на 40%. Грубо говоря, весь возможный рост прибыли съедает повышение цен. То есть зарабатывать еще больше не получается, несмотря на рост цен на бензин. Даже чуть ли не наоборот: увеличение абсолютной розничной цены на топливо привело к росту затрат на банковские услуги (инкассацию, эквайринг) на 13%. Кроме того, из-за курса доллара (вырос на 68%) цены на оборудование и комплектующие тоже пропорционально увеличились.

А прибыль не увеличивается

В итоге из-за роста цен у владельцев АЗС появилась проблема: «рост затрат при постоянном маржинальном доходе носит длительный системный характер». А это – убытки, которые приводят к прекращению инвестиций, сокращению рабочих мест, проблемам с кредитами и «папицот» свои работникам платить не получается.

Авторы обращения также подчеркивают, что маржинальный доход предприятий заметно меньше, чем у коллег в России, Украине и странах Балтии, где «конкуренция минимизировала доходность игроков рынка». Также они пеняют на директивное снижение цен на дизтопливо без корректировки стоимости транспортировки. Притом отметим, что цена дизеля с начала года поднималась девять раз (с 1.29 до 1.37 рублей) и снизилась всего лишь два раза – всего на две копейки, после чего вернулась к 1.37 за литр.

К чему приведет это обращение – неизвестно. Пока что ясно только то, что цены на топливо будут расти. Как сказал председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, это неизбежно, мол, цена нефти же растет.