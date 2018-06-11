Гепатолог на связи - задавайте вопросы!

- Чем опасен жировой гепатоз печени? Как его лечить?

- Какие анализы необходимо сдать на наличие вирусных гепатитов?

- Чем опасен долговременный прием лекарств для печени? Как снизить его вредное воздействие?

- Какая диета показана при желчекаменной болезни?

На вопросы читателей «АиФ» ответит профессор кафедры общей врачебной практики ГУО «БелМАПО», доктор медицинских наук Наталья Николаевна СИЛИВОНЧИК.

Время проведения прямой линии – 15 июня 2018 г. с 11.00 до 12.00.

Телефон: 290-02-67

Вы также можете задать свои вопросы предварительно по телефону 290-02-67 14 июня с 10.30 до 12.00 или прислать их по электронной почте tl@aif.by.