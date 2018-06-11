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Александра Лукашенко пригласили на матч открытия ЧМ-2018 в России
Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашен на матч открытия чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.
— Приглашение на открытие чемпионата есть, но пока точно не можем сказать, полетит он на открытие турнира или на сам чемпионат. В ближайшее время точно будет известно, — сообщили
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Церемония открытия чемпионата пройдет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве перед первой игрой турнира, в которой встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
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Церемония открытия чемпионата пройдет 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве перед первой игрой турнира.
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