Александра Лукашенко пригласили на матч открытия ЧМ-2018 в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашен на матч открытия чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Приглашение на открытие чемпионата есть, но пока точно не можем сказать, полетит он на открытие турнира или на сам чемпионат. В ближайшее время точно будет известно, — сообщили Tribuna.com в пресс-службе Александра Лукашенко.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Церемония открытия чемпионата пройдет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве перед первой игрой турнира, в которой встретятся сборные России и Саудовской Аравии.