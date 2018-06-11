Кто несет ответственность за шум в квартире, которая сдается?



Кто должен нести ответственность за шум в сдаваемой квартире: владелец или квартиросъемщик? Этот вопрос часто поднимается собственниками жилья, которые занимаются законной сдачей недвижимости в долгосрочную или краткосрочную аренду.

Известны случаи, когда именно владелец недвижимости получал штрафы за шумного квартиросъемщика, несмотря на то, что квартира на сутки в Минске сдавалась на законных основаниях и был составлен договор.

Ответственный по закону





Согласно законодательству, в любом жилом помещении необходимо обеспечивать тишину и порядок с 23.00 до 07.00 часов. Часто, если квартира сдается на краткосрочный период, возникает вопрос, кто несет ответственность за шум. Согласно правилам пользования жилых помещений, ответственным лицом является именно тот, от кого исходит шум, то есть арендатор. Однако, если дело касается краткосрочного съема недвижимости, акт, как правило, составляется на собственника, так как именно он не обеспечил выполнение требований законодательства.

Аналогичной является ситуация, когда в гостинице шумит постоялец: ответственность несет администрация. Также следует учитывать ситуацию, когда шум производится ненамеренно, а из-за некачественного выполненного ремонта: скрипит пол, нет звукоизоляции и т.д. В данном случае однозначно штраф будет оплачивать собственник.

Несмотря на наличие договора аренды между владельцем и арендатором, шум в сдаваемой квартире должен контролировать собственник. Избежать подобных проблем можно, если провести некоторые ремонтные работы, снижающие уровень шума из квартиры.

Как избежать штрафов за шумных жильцов?





Шумы, присутствующие в квартире, можно разделить на три вида:

ударные (виброшумы от перфоратора, дрели и других инструментов, распространяются через стены);

воздушные (звуки, приходящие с улицы, голоса людей, живущих по соседству);

структурные (передача звука происходит через батареи, армирующие перекрытия, стены).

Безусловно, наличие таких шумов раздражает людей. Чтобы снизить шумовую нагрузку на свою квартиру, достаточно будет выполнить следующие мероприятия.

Во-первых, на пол проложите минеральную вату, армируйте её и залейте бетонной стяжкой: так соседям снизу вы доставите меньше хлопот и сами их слышать не будете.

Во-вторых, для того чтобы не слышать жильцов из соседних квартир и не доставлять неудобства и им тоже, на стены можно установить акустические плиты. Перед этим заделайте все имеющиеся трещины, швы, отверстия специальными строительными герметиками либо штукатуркой.

Чтобы нивелировать шум с улицы, установите выбирайте современные окна ПВХ в Минске с двойным остеклением и качественными уплотнителями, что позволит многократно снизить шум, поступающий с улицы. Старайтесь приобрести окна со встроенными вентиляционными отверстиями, это позволит держать их закрытыми, но при этом проветривать помещение.

Выполнив все эти шумоизоляционные мероприятия, вы максимально добьетесь снижения шума из квартиры, тем самым снизив вероятность появления проблем из-за квартиросъемщиков. Проделав подобные работы, вы сможете добиться полного исключения шума из квартиры от арендаторов и жалоб от соседей на скрипучие полы и громкую музыку.

Меры по предотвращению шума в сдаваемой квартире помогут вам избежать конфликтов с соседями в случае появления не очень добросовестных квартиросъемщиков и уберегут от штрафов.