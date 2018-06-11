Белорусы создали технологию распознавания лиц, способную различить близнецов

Разработчики «Синезис» создали платформу FaceKey, способную мгновенно распознать человека при помощи мобильного телефона. Платформа сканирует лицо через камеру и определяет, кто перед ней — владелец устройства или неизвестный. Благодаря разработке совершить преступление с чужого гаджета станет невозможно — все транзакции будут доступны только хозяину телефона.





«В мире больше 5 миллиардов человек пользуется смартфонами. Практически каждый хранит в телефоне личные данные, использует банковские приложения, клиенты интернет-магазинов и различные платежные сервисы. Поэтому сейчас вопрос безопасности доступа к персональным данным стоит на первом месте», — рассказывает Дмитрий Федоров, руководитель направления R&D (исследования и разработка) компании «Синезис». — Благодаря FaceKey злоумышленники просто не смогут провести какую-либо транзакцию с чужого мобильного телефона или другого гаджета.

FaceKey работает просто. Владелец устройства загружает одну либо несколько своих фотографий, причем они могут быть из паспорта пятилетней давности или из соцсетей. Приложение открывает камеру телефона, сканирует человека и сравнивает с лицом на загруженных фото. Алгоритм может предложить пользователю прочитать фразу, написанную на экране, либо произнести 3 цифры — так он поймет, что возле камеры реальный человек, а не его фотография либо видео с экрана другого устройства.

«Система использует искусственный интеллект и различает людей лучше, чем это делает человек. Даже если сравнение происходит при плохом освещении, а перед камерой — кто-то в очках либо с закрытым наполовину лицом. Мы тестировали платформу на клиенте, у которого есть брат-близнец. Алгоритм отличил его от брата на 80%. Это хороший результат, ведь в таких случаях обычный человек не смог бы мгновенно их отличить», — комментирует Дмитрий Федоров.

FaceKey внедряется в любое клиентское приложение, где необходимо проводить верификацию второго уровня. «Синезис» сейчас ведет переговоры с компаниями банковской сферы, сетью каршерингов, крупными платежными агрегаторами, где верификация по лицу сможет избавить пользователей от угрозы мошенников.