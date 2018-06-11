ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы создали технологию распознавания лиц, способную различить близнецов

12.06.2018 18:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Разработчики «Синезис» создали платформу FaceKey, способную мгновенно распознать человека при помощи мобильного телефона. Платформа сканирует лицо через камеру и определяет, кто перед ней — владелец устройства или неизвестный. Благодаря разработке совершить преступление с чужого гаджета станет невозможно — все транзакции будут доступны только хозяину телефона.


«В мире больше 5 миллиардов человек пользуется смартфонами. Практически каждый хранит в телефоне личные данные, использует банковские приложения, клиенты интернет-магазинов и различные платежные сервисы. Поэтому сейчас вопрос безопасности доступа к персональным данным стоит на первом месте», — рассказывает Дмитрий Федоров, руководитель направления R&D (исследования и разработка) компании «Синезис». — Благодаря FaceKey злоумышленники просто не смогут провести какую-либо транзакцию с чужого мобильного телефона или другого гаджета.

FaceKey работает просто. Владелец устройства загружает одну либо несколько своих фотографий, причем они могут быть из паспорта пятилетней давности или из соцсетей. Приложение открывает камеру телефона, сканирует человека и сравнивает с лицом на загруженных фото. Алгоритм может предложить пользователю прочитать фразу, написанную на экране, либо произнести 3 цифры — так он поймет, что возле камеры реальный человек, а не его фотография либо видео с экрана другого устройства.

«Система использует искусственный интеллект и различает людей лучше, чем это делает человек. Даже если сравнение происходит при плохом освещении, а перед камерой — кто-то в очках либо с закрытым наполовину лицом. Мы тестировали платформу на клиенте, у которого есть брат-близнец. Алгоритм отличил его от брата на 80%. Это хороший результат, ведь в таких случаях обычный человек не смог бы мгновенно их отличить», — комментирует Дмитрий Федоров.

FaceKey внедряется в любое клиентское приложение, где необходимо проводить верификацию второго уровня. «Синезис» сейчас ведет переговоры с компаниями банковской сферы, сетью каршерингов, крупными платежными агрегаторами, где верификация по лицу сможет избавить пользователей от угрозы мошенников.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря разработке совершить преступление с чужого гаджета станет невозможно - все транзакции будут доступны только хозяину телефона.
 
Новости дня
Новости разные
 
В белорусских музеях можно фотографировать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика