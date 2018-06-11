"Блокпост, БТР стоит, военные досматривают машины". Что происходит в Березе?



Фото: virtualbrest.by

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На фото портала, размещенном в группе, видны люди в военной форме, остановленные для проверки автомобили, и военные укрепления.— сообщили в Минобороны.Местный портал «Первый регион» со ссылкой на Совет обороны района предупреждает, что с 12 по 15 июня на дороге Береза — Селец (Н79) в районе лицея строителей будет оборудован контрольно-пропускной пункт (КПП), на котором будет осуществляется досмотр транспортных средств и граждан. А 15 июня, в пятницу, с 9.00 до 14.00 будет перекрыто движение на участке дороги Береза — Селец (Н79) от поворота на ОАО «Березовский КСИ» до территории воинской части.