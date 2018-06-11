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Капитан столкнувшегося на Волге с баржей катамарана был пьян

12.06.2018 17:24 — Разное | UDF  
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян, сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Вячеслава Барканова. По предварительным данным следователей, к столкновению привели действия капитана катамарана.

«У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения», — сказал Вячеслава Барканов.

Сообщалось, что затонувшим катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, ранее судимый по пяти уголовным статьям.

По предварительным данным следователей, к столкновению привели действия капитана катамарана.

«[Он] полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносящиеся с баржи», — говорится на сайте Следственного комитета.

Вечером 11 июня в Волгограде столкнулись баржа и катамаран, в результате чего катамаран перевернулся и частично затонул. Жертвами аварии стали 11 человек, еще пять получили ранения.

Следственный комитет возбудил дело по факту инцидента. По предварительным данным, катамаран мог столкнуться с баржей из-за нарушения правил управления. В частности, сообщалось, что капитан судна не заметил баржу и не пытался уклониться от столкновения.

Сообщалось, что на катамаране проходила вечеринка. Среди пассажиров были сотрудники правоохранительных органов, которые отмечали день рождения своего коллеги. По предварительной информации, по меньшей мере часть пассажиров катамарана была пьяна.

 
 
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По предварительным данным следователей, к столкновению привели действия капитана катамарана.
 
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