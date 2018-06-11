﻿ Совет дня: "Опубликуйте эти 69 тысяч вакансий! Или не надо вводить людей в заблуждение". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совет дня: "Опубликуйте эти 69 тысяч вакансий! Или не надо вводить людей в заблуждение"

12.06.2018 17:10 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Профсоюзный лидер – о том, что происходит на рынке труда и почему белорусы массово уезжают работать в Польшу.

Как сообщает Минтруда, в начале июня в Беларуси зафиксирован очередной рекорд по числу вакансий. В частности, в базе чиновников зафиксировано более 69 тысяч предложений от нанимателей, что на 4 тысячи больше, чем в начале мая.

Действительно ли это вызвано тем, что белорусские власти начали активно создавать рабочие места?

– Я бы предложил Министерству труда: если у вас действительно есть свободные рабочие места, опубликуйте эти 69 тысяч вакансий – по регионам. С указанием специальностей и реального уровня заработной платы, – в экспресс-комментарии «Салідарнасці» предложил председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич.

По его словам, как правило, речь идет о вакансиях «на какие-то сезонные работы, либо на работу за 200-300 рублей в месяц, на которые прожить сегодня нереально»:

– Не надо вводить людей в заблуждение: если вакансия с нормальной зарплатой и условиями, то люди придут на эту работу! А у нас называются общие цифры, не говоря о конкретике.

Говоря о росте белорусской экономики, который наблюдается в первом квартале 2018 года, лидер профсоюза РЭП замечает:

– К сожалению, на кошельках трудящихся это пока никак не отражается, зато отражается на ценах в магазинах и за услуги. Вот, где это заметно. А заработная плата у основной массы населения, к сожалению, не растет. И это факт, который нужно признать.

Также профсоюзный лидер прокомментировал ситуацию, которая наблюдается в соседней Украине, где многие местные жители массово выезжают на заработки в Польшу. Существует ли такая тенденция в Беларуси?

– У нас такое тоже есть, к сожалению – и я знаю не один десяток примеров, когда люди едут в Польшу работать. Особенно сейчас там в фаворе строительные специальности и подсобные рабочие… Да, люди работают по 10-12 часов, но уровень оплаты труда чистыми у них около 800-900 долларов. Причем, польская сторона содействует, открывает рабочие визы, поскольку часть поляков уехали работать в другие страны Евросоюза.

Думаю, что у нас будет продолжаться отток людей до того момента, пока заработная плата по этим специальностям не достигнет хотя бы 500-600 долларов. И это очень тревожная тенденция, – подытожил Геннадий Федынич.

«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профсоюзный лидер – о том, что происходит на рынке труда и почему белорусы массово уезжают работать в Польшу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Роберт Де Ниро. Его зовут «Наполеоном». И не только из-за слабости к дамам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика