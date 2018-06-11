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Как сообщает Минтруда, в начале июня в Беларуси зафиксирован очередной рекорд по числу вакансий. В частности, в базе чиновников зафиксировано более, что на 4 тысячи больше, чем в начале мая.Действительно ли это вызвано тем, что белорусские власти начали активно создавать рабочие места?– в экспресс-комментарии «Салідарнасці» предложил председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленностиПо его словам, как правило, речь идет о вакансияхГоворя о росте белорусской экономики, который наблюдается в первом квартале 2018 года, лидер профсоюза РЭП замечает:Также профсоюзный лидер прокомментировал ситуацию, которая наблюдается в соседней Украине, где многие местные жители массово выезжают на заработки в Польшу. Существует ли такая тенденция в Беларуси?– подытожил Геннадий Федынич.