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Портал Relax.by удалил хвалебную статью о ресторане в Куропатах
Фото: nn.by
Скандал разгорелся после того, как на сайте появилась статья, посвященная ресторану «Поедем, поедим», который недавно открылся в Куропатах.
В тексте подробно описывались преимущества заведения – а именно, его «экологичный интерьер и домашняя кухня», что вызвало возмущение активистов, которые в июне начали акцию по бойкоту ресторана.
Получив множество гневных комментариев от пользователей Фейсбука руководство портала решило удалить статью о ресторане:
– Статья была бесплатной и, как и обычно, нейтрально описывала новый ресторан: его интерьер, кухню, особенности концепции. Мы предполагали, что читатели самостоятельно примут решение, стоит ли посещать заведение.
Вместе с тем, мы не можем не заметить, что даже в таком формате материал задел чувства некоторых наших читателей, посчитавших недопустимым открытие заведения в непосредственной близости от Куропат, места массовых расстрелов белорусов в межвоенный период…
Уважая чувства и позицию наших читателей, мы приняли решение удалить материал с сайта, – написал в социальной сети операционный директор компании ARTOX, владеющей интернет-ресурсом, Александр Стельмах.
Слова топ-менеджера процитировал известный блогер Антон Мотолько. Он поддержал такое решение, отметив, что после этого «продолжает верить в людей».
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"Уважая чувства и позицию наших читателей", – так прокомментировал свое решение один из руководителей интернет-ресурса.
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