Портал Relax.by удалил хвалебную статью о ресторане в Куропатах

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Скандал разгорелся после того, как на сайте появилась статья, посвященная ресторану «Поедем, поедим», который недавно открылся в Куропатах.В тексте подробно описывались преимущества заведения – а именно, его «экологичный интерьер и домашняя кухня», что вызвало возмущение активистов, которые в июне начали акцию по бойкоту ресторана.Получив множество гневных комментариев от пользователей Фейсбука руководство портала решило удалить статью о ресторане:написал в социальной сети операционный директор компании ARTOX, владеющей интернет-ресурсом,Слова топ-менеджера процитировал известный блогер. Он поддержал такое решение, отметив, что после этого «продолжает верить в людей».