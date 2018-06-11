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Эксперт: Пенсионный возраст нужно повышать до 65 лет для мужчин и женщин

12.06.2018 17:01 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото Сергея Гудилина, nn.by
В Беларуси стали звучать мнения о том, что следует сравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин. Появилось предложение, чтобы с 2023 года еще раз увеличить возраст выхода на пенсию для женщин, и тогда к 2032 году они будут выходить на пенсию наравне с мужчинами в 63 года, пишет «Народная воля».

Оправдан ли такой шаг? За комментарием «Народная воля» обратилась к академическому директору Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (ВЕRОС) Екатерине Борнуковой.

— К сожалению, демографическая ситуация складывается сейчас так, что людей пенсионного возраста будет становиться все больше, а трудоспособного — все меньше, говорит эксперт. — Для Фонда соцзащиты населения это означает рост дефицита фонда: выплаты растут, а поступления, наоборот, падают. По нашим расчетам, для того чтобы дефицит ФСЗН не становился слишком высоким, необходимо постепенное (к 2035 году) увеличение пенсионного возраста и для женщин, и для мужчин до 65 лет.

Что касается повышения пенсионного возраста женщинам до 63 лет, то, на мой взгляд, это не только правильно, но и необходимо. Существующая пенсионная система является дискриминационной для мужчин, особенно учитывая, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин намного меньше. Более того, сегодня многие женщины возраста 45+ дискриминируются на рынке труда из-за заниженного пенсионного возраста.

— Но в 65 на пенсию — это как-то очень радикально, многие белорусы вас не поймут. Может, сначала, например, следовало бы увеличить пенсионный возраст для людей в погонах?

— Затраты на пенсионные выплаты представителям силовых структур осуществляются не из Фонда соцзащиты, и мы не знаем, какие на это идут средства. Но я не думаю, что данных льготных категорий настолько много, что экономия на выплатах им пенсионных пособий существенно изменило бы ситуацию в целом с пенсионным обеспечением.

На мой взгляд, не надо так бояться повышения пенсионного возраста. Это не происходит внезапно, а идет поэтапно — по полгода в год, так что весь процесс займет приблизительно 20 лет. Не так, что мы проснулись и узнали, что, условно говоря, с 1 июля пенсионный возраст в Беларуси 65 лет для мужчин и женщин. Иное дело, что людей нужно к этому готовить. Те, кому сегодня 30—35 лет, должны ясно понимать, что они станут пенсионерами не в 60 лет.

— Нам часто кивают на Европу: мол, там давно пенсионерами становятся, когда уже далеко за 60. Корректны такие сравнения?

— Прежде всего некорректны потому, что продолжительность жизни в Европе выше. Однако и в Беларуси продолжительность жизни довольно быстро растет. Кроме того, в странах Европы официальный пенсионный возраст является, скорее, индикативной цифрой. Многие европейцы, благодаря накопительным пенсионным фондам, могут сами определять время выхода на пенсию и, накопив на заслуженный отдых, нигде не работать уже в 55 или 60 лет, дожидаясь пенсионного возраста. Но при этом и там многие продолжают работать по достижении пенсионного возраста, если позволяет здоровье.

 
 
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В Беларуси стали звучать мнения о том, что следует сравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин.
 
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