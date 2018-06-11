Никто не поверил реформе Карпенко — родители дежурят с утра, чтобы записать детей в гимназии



Родители дежурят возле гимназии с самого утра

Список желающих записаться в гимназию

«В Украине к национальному языку пришли через страшные события, а мы здесь не можем в спокойных условиях родной язык изучить — как так? Белорусский у нас для большинства сегодня как иностранный — пусть учат дети и дополнительно тренируют мозг».





Памятка с сайта минской гимназии №50

В январе 2018 года с подачи министра образованияв гимназиях отменили вступительные экзамены в 5-е классы и ввели правило: поступать туда могут только дети из микрорайонов, закрепленных за учебным заведением (за исключением случаев, если в классах имеются свободные места).Введение таких ноу-хау Карпенко объяснял необходимостью сделать так, чтобы одаренные ученики были во всех школах, а не в «избранных». Кроме того, новое правило должно было снизить ажиотаж, который происходил в связи с желанием родителей отдать своих детей именно в гимназии. Традиционно считается, что гимназии дают лучший уровень подготовки, но в Министерстве образования решили, что лучше максимально уровнять школы. И программу со «звездочкой» преподавать только в 10-м и 11-м классах.Но все равно в первый же день подачи документов около многих минских гимназий дежурили родители.Особенно предусмотрительные мамы и папы готовы были временно прописать своих детей в нужном районе, чтобы попасть в понравившуюся гимназию. Правда, теперь администрации школ будет проверять, чтобы будущий ученик был зарегистрирован в микрорайоне не менее года назад.Несмотря на то, что гимназия №4 не имеет закрепленного микрорайона, первые родители пришли записываться в школу уже в 5:30 утра.— делились мамы, оставшиеся дежурить со списком до 15:00 — именно в это время начался прием первых заявлений.В 11 утра тетрадь со списком уже содержала 62 фамилии. Притом что всего в первые четыре класса запланировано принять 96 человек.Свой выбор родители объясняют просто: в гимназии №4 компактные классы, исключительно первая смена, много математики и иностранного языка, хороший уровень кадров и белорусский язык обучения. Дополнительной рекламой гимназии послужил нынешний выпускник Максим Богданович, который ужеЛилия Александровна сменила на «вахте» своего зятя, украинца с российским паспортом. Говорит, что именно она рекомендовала детям отдать внука в школу с белорусским языком обучения:Родители подкрепляются квасом, печеньем и клубникой и шутят, что постоять в очереди для белорусов — привычная практика, то ли речь идет про школу, то ли про детсад, то ли про бассейн.Наталья отдает в гимназию №4 уже второго ребенка. Семья живет за городом, в 16 километрах от улицы Кунцевщина, но для них здесь — лучший вариант.считает Наталья.Прием в первые классы будет проходить до 28 августа, но в первый день подачи документов, родители с бабушками и дедушками дежурят у большинства гимназий. Рассказывают, что в некоторые учебные заведения очередь занимали еще ночью. В результате администрация просто записала родителей и сказала приходить в специальный приемный день: заявления от семей, не проживающих в микрорайоне, закрепленном за гимназией, будут приниматься в отдельные дни, по предварительной записи. И только при условии, что остались места после приема прописанных в микрорайоне.Заранее приходят к школам и те, кому, казалось бы, нечего волноваться: дом семьи Миланы Александровны располагается прямо напротив гимназии №43 по улице Казимировской. Но они с внучкой все равно прогуливаются возле школы утром.говорит Милана.Очевидно, что спрос на гимназии своими мерами Министерству образования снизить не удалось.