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Никто не поверил реформе Карпенко — родители дежурят с утра, чтобы записать детей в гимназии
Родители дежурят возле гимназии с самого утра
В январе 2018 года с подачи министра образования Игоря Карпенко в гимназиях отменили вступительные экзамены в 5-е классы и ввели правило: поступать туда могут только дети из микрорайонов, закрепленных за учебным заведением (за исключением случаев, если в классах имеются свободные места).
Введение таких ноу-хау Карпенко объяснял необходимостью сделать так, чтобы одаренные ученики были во всех школах, а не в «избранных». Кроме того, новое правило должно было снизить ажиотаж, который происходил в связи с желанием родителей отдать своих детей именно в гимназии. Традиционно считается, что гимназии дают лучший уровень подготовки, но в Министерстве образования решили, что лучше максимально уровнять школы. И программу со «звездочкой» преподавать только в 10-м и 11-м классах.
Но все равно в первый же день подачи документов около многих минских гимназий дежурили родители.
Особенно предусмотрительные мамы и папы готовы были временно прописать своих детей в нужном районе, чтобы попасть в понравившуюся гимназию. Правда, теперь администрации школ будет проверять, чтобы будущий ученик был зарегистрирован в микрорайоне не менее года назад.
Несмотря на то, что гимназия №4 не имеет закрепленного микрорайона, первые родители пришли записываться в школу уже в 5:30 утра.
«Вот потому, что нет за гимназией закрепленных домов, поэтому и пришли. Нервничаем. Кто первый запишется, того и возьмут», — делились мамы, оставшиеся дежурить со списком до 15:00 — именно в это время начался прием первых заявлений.
В 11 утра тетрадь со списком уже содержала 62 фамилии. Притом что всего в первые четыре класса запланировано принять 96 человек.
Свой выбор родители объясняют просто: в гимназии №4 компактные классы, исключительно первая смена, много математики и иностранного языка, хороший уровень кадров и белорусский язык обучения. Дополнительной рекламой гимназии послужил нынешний выпускник Максим Богданович, который уже
Список желающих записаться в гимназию
Лилия Александровна сменила на «вахте» своего зятя, украинца с российским паспортом. Говорит, что именно она рекомендовала детям отдать внука в школу с белорусским языком обучения:
«В Украине к национальному языку пришли через страшные события, а мы здесь не можем в спокойных условиях родной язык изучить — как так? Белорусский у нас для большинства сегодня как иностранный — пусть учат дети и дополнительно тренируют мозг».
Родители подкрепляются квасом, печеньем и клубникой и шутят, что постоять в очереди для белорусов — привычная практика, то ли речь идет про школу, то ли про детсад, то ли про бассейн.
Наталья отдает в гимназию №4 уже второго ребенка. Семья живет за городом, в 16 километрах от улицы Кунцевщина, но для них здесь — лучший вариант.
«Знаете, я первого сына отдала в обычную школу, поскольку не была уверена, потянет ли он гимназию. А потом увидела, что он учится хорошо. Через два года он перевелся сюда, сдав экзамены в пятый класс, без каких-то там интриг и договоренностей. Просто потому, что способный. При нынешних правилах, если бы это было исключительно по прописке, мы бы не смогли здесь учиться. Мне не кажется такой подход правильным. У всех должны быть равные условия учиться там, где хочется. Главное, чтобы родители адекватно оценивали способности детей. Если дети могут и хотят учиться на повышенном уровне — пусть учатся. А когда гимназии — это лишь амбиции старшего поколения, это уже плохо», — считает Наталья.
Прием в первые классы будет проходить до 28 августа, но в первый день подачи документов, родители с бабушками и дедушками дежурят у большинства гимназий. Рассказывают, что в некоторые учебные заведения очередь занимали еще ночью. В результате администрация просто записала родителей и сказала приходить в специальный приемный день: заявления от семей, не проживающих в микрорайоне, закрепленном за гимназией, будут приниматься в отдельные дни, по предварительной записи. И только при условии, что остались места после приема прописанных в микрорайоне.
Памятка с сайта минской гимназии №50
Заранее приходят к школам и те, кому, казалось бы, нечего волноваться: дом семьи Миланы Александровны располагается прямо напротив гимназии №43 по улице Казимировской. Но они с внучкой все равно прогуливаются возле школы утром.
«С этим ажиотажем на гимназии лучше подстраховаться и заранее все моменты решить», — говорит Милана.
Очевидно, что спрос на гимназии своими мерами Министерству образования снизить не удалось.
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12 июня начался прием документов в первые классы школ и гимназий.
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