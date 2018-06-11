Под Гродно упал самолет. Есть пострадавшие

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В Гродненском областном УМЧСподтвердили факт ЧП, на месте работают спасатели.Как выяснилось, самолет Zlin 42M 1975 года выпуска совершил аварийную посадку. Пилот выбрался из транспортного средства самостоятельно, пассажиру понадобилась помощь спасателей.Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали мужчину. Оба члена экипажа после осмотра бригадой скорой медицинской помощи были госпитализированы. Самолет деформирован. Транспортное средство дислоцировалось на аэродроме «Каролино» и принадлежит авиатору-любителю. По предварительным данным, самолет совершал пробный полет в районе областного аэроклуба.Причины аварийной посадки устанавливаются.В пригороде Гродно упал самолет