Арина Соболенко вышла во второй круг теннисного турнира в Нидерландах

Белорусская теннисистка успешно стартовала на турнире в нидерландском Хертогенбосе.

В стартовом матче она встречалась с Маркетой Вондрушовой из Чехии. Поединок закончился в пользу белоруски – 0:6, 7:5, 6:3.

Во втором туре Арина Соболенко сразится с победительницей встречи между чешкой Кристиной Плишковой и австралийкой Айлой Томлянович.

Напомним, другая белорусская теннисистка Александра Саснович в первом круге уступила американке Коко Вандевеге и завершила выступление.