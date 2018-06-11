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Арина Соболенко вышла во второй круг теннисного турнира в Нидерландах
Белорусская теннисистка успешно стартовала на турнире в нидерландском Хертогенбосе.
В стартовом матче она встречалась с Маркетой Вондрушовой из Чехии. Поединок закончился в пользу белоруски – 0:6, 7:5, 6:3.
Во втором туре Арина Соболенко сразится с победительницей встречи между чешкой Кристиной Плишковой и австралийкой Айлой Томлянович.
Напомним, другая белорусская теннисистка Александра Саснович в первом круге
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Белорусская теннисистка успешно стартовала на турнире в нидерландском Хертогенбосе.
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