В минском метро теперь можно оплатить проезд бесконтактными картами

С сегодняшнего дня на всех станциях минского метро в тестовом режиме заработали турникеты с валидаторами, в которых оплатой проезда производится бесконтактными банковскими картами.

Достаточно просто приложить платёжную карту (смартфон или часы) к валидатору и с вашей карты спишется стоимость жетона одной поездки.

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена: «Рассчитываться за проезд бесконтактными банковскими картами сейчас могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard Contactless. Планируется в ближайшее время подключить для оплаты карты белорусской платежной системы Белкарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом».