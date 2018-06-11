

В Солигорске 9 июня пройдут выпускные балы Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

В настоящее время выпускники 9 и 11 классов сдают экзамены, а через несколько дней учащихся 11 классов ждет их первый выпускной бал.

Торжества пройдут на центральной площади Солигорска с 19.00 до 20.30, после чего выпускники разойдутся по своим учебным учреждениям. Кстати, в этом году впервые выпускной бал для многих учащихся сельских учреждений образования пройдет в несколько ином формате. После торжеств на городской площади для выпускников районных учреждений образования вечер продолжится на базе Центра творчества детей и молодежи и завершится , как и для городских ребят, традиционной встречей рассвета.





Как сообщили в отделе образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома, в нынешнем году 11 классов заканчивают 859 учащихся, из которых 655— выпускники городских школ и гимназий. 102 человека являются кандидатами на получение аттестатов особого образца с вручением золотой или серебряной медали. Точную цифру можно будет назвать лишь после сдачи выпускных экзаменов.

Автор статьи: Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.