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Лукашенко призвал Индию решительно развивать экономические связи
12.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Новые пути сотрудничества Беларуси и Индии обсудили в Минске. Президент
Белорусский лидер призвал более решительно и активно развивать экономические отношения.
«Учитывая наше единство мнений по международной повестке дня, обоюдовыгодную поддержку в международных организациях, прежде всего в ООН, нам следует двигаться более решительно и активно в развитии экономических отношений, в сфере инвестиций и так далее», – сказал Лукашенко.
Он напомнил, что на полях саммита ШОС в Китае обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди развитие двусторонних отношений. Стороны наметили перспективные направления взаимодействия.
Похожий проект Беларусь реализует сейчас с Китаем. Недалеко от Минска строят промышленный парк «Великий камень». На его территории действует особый правовой и налоговый режим.
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Новые пути сотрудничества Беларуси и Индии обсудили в Минске. Президент Александр Лукашенко встретился со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой...
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