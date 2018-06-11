Лукашенко призвал Индию решительно развивать экономические связи

Новые пути сотрудничества Беларуси и Индии обсудили в Минске. Президент Александр Лукашенко встретился со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан.

Белорусский лидер призвал более решительно и активно развивать экономические отношения.

«Учитывая наше единство мнений по международной повестке дня, обоюдовыгодную поддержку в международных организациях, прежде всего в ООН, нам следует двигаться более решительно и активно в развитии экономических отношений, в сфере инвестиций и так далее», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что на полях саммита ШОС в Китае обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди развитие двусторонних отношений. Стороны наметили перспективные направления взаимодействия.

«Когда-то я предложил Индии создать соответствующий индустриальный парк, белорусско-индийский, если хотите, индийский парк для производства высокотехнологичной индийской продукции, к примеру, лекарственных препаратов и так далее. А также использовать транспортно-логистические возможности Беларуси для торговли индийскими товарами в Европе и Восточной Европе, в регионе ЕАЭС. Предложение остается в силе», – заявил Лукашенко.

Похожий проект Беларусь реализует сейчас с Китаем. Недалеко от Минска строят промышленный парк «Великий камень». На его территории действует особый правовой и налоговый режим.



Индия – один из крупнейших торговых партнеров Беларуси в Южной Азии. В прошлом году товарооборот между странами превысил $455 млн, увеличившись почти на 12%. Беларусь поставляет в Индию калийные удобрения, химическую продукцию и обработанную кожу.