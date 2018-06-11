ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко призвал Индию решительно развивать экономические связи

12.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Новые пути сотрудничества Беларуси и Индии обсудили в Минске. Президент Александр Лукашенко встретился со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан.

Встреча союзников
Саммит ЕАЭС в Сочи

Белорусский лидер призвал более решительно и активно развивать экономические отношения.

«Учитывая наше единство мнений по международной повестке дня, обоюдовыгодную поддержку в международных организациях, прежде всего в ООН, нам следует двигаться более решительно и активно в развитии экономических отношений, в сфере инвестиций и так далее», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что на полях саммита ШОС в Китае обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди развитие двусторонних отношений. Стороны наметили перспективные направления взаимодействия. 

«Когда-то я предложил Индии создать соответствующий индустриальный парк, белорусско-индийский, если хотите, индийский парк для производства высокотехнологичной индийской продукции, к примеру, лекарственных препаратов и так далее. А также использовать транспортно-логистические возможности Беларуси для торговли индийскими товарами в Европе и Восточной Европе, в регионе ЕАЭС. Предложение остается в силе», – заявил Лукашенко. 

Похожий проект Беларусь реализует сейчас с Китаем. Недалеко от Минска строят промышленный парк «Великий камень». На его территории действует особый правовой и налоговый режим.
  
Индия – один из крупнейших торговых партнеров Беларуси в Южной Азии. В прошлом году товарооборот между странами превысил $455 млн, увеличившись почти на 12%. Беларусь поставляет в Индию калийные удобрения, химическую продукцию и обработанную кожу.

 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые пути сотрудничества Беларуси и Индии обсудили в Минске. Президент Александр Лукашенко встретился со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полно вакансий, но их никто не занимает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика