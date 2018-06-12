Садовые работы в июне

Вот и наступило долгожданное лето! Июнь — первый его месяц. После интенсивных весенних работ нам хочется приехать на любимую дачу и отдохнуть. Но и в июне дачник не может себе позволить быть беззаботным. Июнь на даче — это период активного роста растений и время ухода за ними: полив, подкормка, борьба с вредителями и болезнями, уничтожение сорняков, рыхление почвы, подсыпка органических удобрений.

Любой из нас, садоводов, хочет видеть свой участок красивым, ухоженным, не правда ли?

Давайте обойдем наши владения и прикинем, что же нам нужно исправить и что вообще надо сделать в июне на даче.

Боремся с вредителями

Яблонная плодожорка является главным вредителем в наших яблоневых садах. Длительность лета бабочки составляет 2-30 дней. Надо постараться любыми способами избавиться от нее.

Можно отпугивать ее пахучими веществами (химический способ) или отлавливать свето- и электроловушками. Также можно приманивать плодожорку забродившими фруктовыми соками, развешивая наполненные ими банки-ловушки на деревья.

Хорошо зарекомендовали себя и ловчие пояса укрепленные на штамбах плодовых деревьев.

Особенно популярен у многих садоводов гусеничный незасыхающий клей, который можно приготовить следующим образом: разогретое растительное масло (200 г) смешиваем с измельченной сосновой смолой (150 г) и в эту смесь понемногу вливаем скипидар (100 г) и солидол (½ стакана). При приготовлении этого клея необходимо соблюдать осторожность, так как есть опасность воспламенения. Затем, приготовленный таким образом, гусеничный клей намазываем на пергаментную бумагу шириной около 15-20 см и укрепляем ее на штамб плодового дерева липким слоем кверху.

Также для того, чтобы предупредить появление вредителей и развитие болезней можно опрыскивать плодовые деревья раствором мочевины (50 г на ведро), повторяя эту процедуру через 2 — 2,5 недели. При опрыскивании сливы в раствор мочевины хорошо бы еще добавить древесную золу (50 г на ведро воды).

Много вреда наносит плодовым и ягодным растениям тля. Для борьбы с ней можно посыпать почву под растениями золой, а крону опрыскать настоем табака или золы с добавлением мыла.

Хорошо бы ежедневно (или же хотя бы через день) проверять верхушки кустов черной смородины, крыжовника, так как на них могут появиться тля, огневка, листоеды и другие вредители. Поврежденные ягоды и листья непременно соберите и уничтожьте вместе с вредителями.

При первом появлении у крыжовника или черной смородины признаков мучнистой росы необходимо срочно обработать кусты, например, раствором питьевой соды с мылом, чтобы не допустить широкого распространения болезни.

Не забываем про полив

Если долго стоит сухая и жаркая погода наши плодовые деревья и ягодные культуры очень нуждаются в поливе, чтобы не осыпались завязи. Больше чем другим растениям поливы необходимы черной смородине.

Недостаток влаги в начале июня может привести к задержке роста кустов, а в конце — к измельчению ягод.

Плодовые деревья в засушливое лето необходимо поливать недели через две после цветения, так как в это время усиленно растут начавшие развиваться плоды (завязь).Урожай может значительно снизится при нехватке влаги в этот период.

Подкармливаем садовые растения

С поливом очень хорошо совмещать и подкормку растений. Плодовые деревья после цветения очень нуждаются в подкормке, так как к июню они уже во многом израсходовали весь свой запас органических веществ, заложенный еще предыдущим летом.

Больше же всего в подкормке заинтересованы ослабленные после зимы или обрезки деревья, а также те, которые обильно плодоносили в предыдущие годы. Для этого разведем навоз в соотношении 1:10 или птичий помет (1:20) и равномерно по всему приствольному кругу разольем: 1 ведро на дерево в возрасте 3-4 года, 2-3 ведра на дерево 5-15 лет, 4-6 ведер на дерево 15-20 лет, до 10 ведер на более старые деревья. Ягодным кустарникам будет достаточно одного ведра на 2-3 куста.

В период бурного роста плодов и ягод растения также нуждаются и в азотных удобрениях. Спичечная коробка мочевины или селитры на ведро воды будет им хорошей подмогой.

В качестве минерального удобрения на ведро воды (10 л) вносят 100 г суперфосфата, 40 г калийной соли, 60 г мочевины.

Обрезаем отцветшие кустарники

По окончании цветения обрезаем увядшие соцветия сирени, форзиции, сережки плакучей ивы. Это необходимо делать для того, чтобы не образовывались семена, и все свои силы растение направит на закладку и развитие новых цветочных почек.

А у отцветших декоративных кустарников, таких как: вейгелы, дейции, кустарниковых ив, миндаля, ракитника и форзиции, ветви укорачиваем почти на треть или же даже наполовину до места образования сильных, молодых побегов. Цветочные почки для цветения в следующем году у этих раноцветущих кустарников закладываются только на вновь выросших ветвях и ответвлениях.

Еще важно в июне заняться стрижкой вечнозеленой живой изгороди. Для этой кропотливой работы можно использовать электроножницы или кусторезы, но многие садоводы до сих пор предпочитают действовать по старинке и «создавать прическу» ручным секатором и садовыми ножницами, проявляя при этом творческий подход и получая от работы истинное наслаждение.

Следим за земляникой

Земляничные грядки хорошо бы прикрыть между листьями сухой травой, чистым торфом или опилками. Это будет одновременно мульчирующий материал и защита ягод от загрязнения и гниения.

В июне месяце земляника активно начинает отращивать усы и с этого момента их нужно регулярно удалять. Оставляем только те усы, которые пойдут потом на рассаду.

Сажаем деревья и кустарники

В июне в саду еще можно проводить посадку деревьев и кустарников с закрытой корневой системой.

Начиная со второй половины месяца можно заняться укоренением зеленых черенков, а также присыпкой отводков ягодных и декоративных кустарников.

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