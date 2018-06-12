В Хотимском районе сгорела баня

10 июня в 6.35 на ЦОУ Хотимского РОЧС поступило сообщение о пожаре частной бани, расположенной по адресу д. Князевка. К месту вызова были наравлены 4 автоцистерны.





По прибытию к месту вызова в 6.57 первой автоцистерны ПАСЧ-1 Хотимского РОЧС, происходило горение бани открытым пламенем. Хозяева находились на улице.

Пожар ликвидирован в 7.02. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены бани. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Соб. информ.

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