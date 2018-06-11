Прогноз погоды на 13 июня

Беларусь по-прежнему страдает от засухи. Прошедшие накануне грозовые дожди ситуацию не исправили. Сложнее всего на юго-востоке Беларуси.

Например, в Жлобинском районе Гомельской области за полтора месяца выпало всего 10% от климатической нормы осадков. В ближайшие дни в большинстве районов сохранится сухая и жаркая погода. Её будет определять область повышенного атмосферного давления. Лишь ночью и утром в среду в южных районах страны, а в пятницу по юго-западу скажется влияние фронтального раздела.

В среду переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по югу ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Ночью 10 – 16 градусов тепла, в разгар дня воздух прогреется до 26. Атмосферное давление будет слабо расти.

В четверг атмосферными процессами будет управлять тёплая неустойчивая воздушная масса. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, днём грозы. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный, при грозах порывистый. В ночные часы будет от плюс 9 до плюс 16. Днём будет довольно контрастная температура от 19 по северо-востоку до 27 по югу страны.

Самым жарким за весь период метеонаблюдений этот день был в 2010 году. В Лельчицах столбики термометров замерли на отметке плюс 34. А в 1982 в Березинском заповеднике синоптики зафиксировали минус один. Самые сильные дожди шли 12 июня 1953 в Житковичах, там выпало почти 65 мм осадков или 65 литра воды на квадратный метр.