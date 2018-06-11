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Хулен Лопетеги назначен новым главным тренером мадридского «Реала»
Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги сменит Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского «Реала», сообщила пресс-служба футбольного клуба.
51-летний специалист приступит к работе после завершения чемпионата мира по футболу в России. Контракт с ним подписан на три сезона.
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Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги сменит Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского «Реала».
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