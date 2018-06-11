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Что нужно знать, чтобы отправить ребенка учиться в слуцкую гимназию
12.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Если ребенок не закреплен за конкретным учреждением образования или имеет временную прописку менее одного года, то решение о его зачислении на вакантное место в гимназию примет специально созданная комиссия. Об этом, как передает корреспондент агентства «
— Сегодня стартовала приемная кампания по набору детей в первые классы школ и гимназий. Те, кто постоянно проживает в микрорайоне, закрепленном за выбранным учреждением образования, т. е. имеют постоянную прописку, могут спокойно с 12 июня по 28 августа обращаться в приемную комиссию. Ее представители примут документы от указанной категории граждан. График работы комиссии размещен на сайтах учреждений и управлений образования, — рассказала М. Юркевич.
В комитете напомнили, какие документы необходимы.
Это медкарта и свидетельство о рождении ребенка, заявление и родительский паспорт (он необходим в том числе для идентификации прописки по постоянному месту жительства).
— Если у ребенка временная прописка и родители получили ее не менее года назад, тоже можно спокойно подавать пакет документов, — уточнила М. Юркевич.
— Сегодня возникают вопросы у тех, кто не проживает в микрорайоне, закрепленном за конкретной гимназией или школой. Родители вправе подать заявление на возможное вакантное место, записавшись на личный прием к директору учреждения, с 13 июня по 28 августа. Заметим, речь идет только о заявлении, а не о полном пакете документов, — добавила М. Юркевич.
Это требование относится и к тем, кто имеет временную регистрацию менее года.
Если в гимназии все же окажется свободное место и на него будут претендовать несколько детей, не закрепленных за ней, то решение о зачислении примет та самая специально созданная комиссия. Подчеркнем: директор учреждения образование не единолично принимает решение.
— Представители комиссии 28-29 августа рассмотрят поступившие заявления на вакантные места. До 30 августа решение о зачислении детей должно быть доведено до общественности. Если ребенок не зачислен, его родителям позвонят и сообщат об этом. Но мамы и папы не должны волноваться, ребенка примут в учреждении, где он прописан, — пояснили представители комитета по образованию.
На что обратит внимание комиссия, которая принимает решение о зачислении ребенка на вакантное место в гимназию? (Не только в первый класс, но и другие, кроме 10-го. — Прим. авт.).
Преимущество будут иметь дети, чьи родители работают в учреждении образования. И это могут быть не только педагоги, но и все представители штатного расписания. Если у потенциального первоклассника в гимназию ходят братья-сестры, то родителям также пойдут навстречу. В остальных случаях при прочих равных условиях принимать детей на свободные места в гимназии будут по очередности — по дате подачи заявления родителями.
Кстати, родители, которые не относятся по прописке к учреждению образования, имеют право подавать заявления в несколько других учреждений на возможные свободные места.
Однако, как пояснила М. Юркевич, мамам и папам следует в первую очередь позаботиться о том, чтобы подать необходимый полный пакет документов в то учреждение образования, за которым закреплен их дом.
— Сегодня родители должны думать прежде всего о безопасности своих детей и спокойно отправлять сын или дочь, которые учатся в начальной школе, на занятия. Школа возле дома – оптимальный вариант для ученика первой ступени обучения, — подчеркнула М. Юркевич.
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