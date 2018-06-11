Что нужно знать, чтобы отправить ребенка учиться в слуцкую гимназию

Если ребенок не закреплен за конкретным учреждением образования или имеет временную прописку менее одного года, то решение о его зачислении на вакантное место в гимназию примет специально созданная комиссия. Об этом, как передает корреспондент агентства « Минск-Новости », сообщила на пресс-конференции 12 июня заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич.

— Сегодня стартовала приемная кампания по набору детей в первые классы школ и гимназий. Те, кто постоянно проживает в микрорайоне, закрепленном за выбранным учреждением образования, т. е. имеют постоянную прописку, могут спокойно с 12 июня по 28 августа обращаться в приемную комиссию. Ее представители примут документы от указанной категории граждан. График работы комиссии размещен на сайтах учреждений и управлений образования, — рассказала М. Юркевич.

В комитете напомнили, какие документы необходимы.

Это медкарта и свидетельство о рождении ребенка, заявление и родительский паспорт (он необходим в том числе для идентификации прописки по постоянному месту жительства).

— Если у ребенка временная прописка и родители получили ее не менее года назад, тоже можно спокойно подавать пакет документов, — уточнила М. Юркевич.

— Сегодня возникают вопросы у тех, кто не проживает в микрорайоне, закрепленном за конкретной гимназией или школой. Родители вправе подать заявление на возможное вакантное место, записавшись на личный прием к директору учреждения, с 13 июня по 28 августа. Заметим, речь идет только о заявлении, а не о полном пакете документов, — добавила М. Юркевич.

Это требование относится и к тем, кто имеет временную регистрацию менее года.

Если в гимназии все же окажется свободное место и на него будут претендовать несколько детей, не закрепленных за ней, то решение о зачислении примет та самая специально созданная комиссия. Подчеркнем: директор учреждения образование не единолично принимает решение.

— Представители комиссии 28-29 августа рассмотрят поступившие заявления на вакантные места. До 30 августа решение о зачислении детей должно быть доведено до общественности. Если ребенок не зачислен, его родителям позвонят и сообщат об этом. Но мамы и папы не должны волноваться, ребенка примут в учреждении, где он прописан, — пояснили представители комитета по образованию.

На что обратит внимание комиссия, которая принимает решение о зачислении ребенка на вакантное место в гимназию? (Не только в первый класс, но и другие, кроме 10-го. — Прим. авт.).

Преимущество будут иметь дети, чьи родители работают в учреждении образования. И это могут быть не только педагоги, но и все представители штатного расписания. Если у потенциального первоклассника в гимназию ходят братья-сестры, то родителям также пойдут навстречу. В остальных случаях при прочих равных условиях принимать детей на свободные места в гимназии будут по очередности — по дате подачи заявления родителями.

Кстати, родители, которые не относятся по прописке к учреждению образования, имеют право подавать заявления в несколько других учреждений на возможные свободные места.

Однако, как пояснила М. Юркевич, мамам и папам следует в первую очередь позаботиться о том, чтобы подать необходимый полный пакет документов в то учреждение образования, за которым закреплен их дом.

— Сегодня родители должны думать прежде всего о безопасности своих детей и спокойно отправлять сын или дочь, которые учатся в начальной школе, на занятия. Школа возле дома – оптимальный вариант для ученика первой ступени обучения, — подчеркнула М. Юркевич.

О приеме в 1-ый класс

Прием документов в 1 класс осуществляется в первую очередь у законных представителей детей, проживающих в микрорайоне гимназии с 12 июня 2018 г. по 28 августа 2018 г.:

График приема документов в каб. № 23

Понедельник - с 8:00 до 13:00

Вторник - 15.00-19.00

Среда - 8.00-13.00

Четверг - 15.00-19.00

8.00-13.00

суббота (2-ая) 9.00-13.00

МИКРОРАЙОН ГИМНАЗИИ № 1 Г. СЛУЦКА:

Ул. М. Богдановича (до дома 40)

Ул. Набережная

Ул. Зимняя

Ул. Лацкова

Ул. 4-ая Трудовая

Пер. Крестьянский

Прием документов от родителей (законных представителей) детей, не проживающих в микрорайоне гимназии, на свободные места осуществляется директором гимназии (вторник: с 8.00 до 14.00) в каб. № 23.

Условия приёма на ІІІ ступень общего среднего образования.

С 12 июня по 1 августа 2018 года осуществляет набор учащихся на свободные места в X-XI классы.

Учащимся, желающим обучаться в гимназии, необходимо сдать два вступительных испытания по профилю:

О приеме в 10-ый класс

русский язык/белорусский язык + математика;

русский язык/белорусский язык + история Беларуси;

математика + физика;

химия + биология.

О приеме в 11-ый класс

русский/белорусский язык + математика;

математика + физика;

химия + биология;

русский язык + история Беларуси;

Даты проведения вступительных испытаний:

3 августа 2018 года – «Математика», «Химия», «История Беларуси»;

6 августа 2018 года – «Физика», «Биология», «Русский язык», «Белорусский язык;

8 августа 2018 года – резервный день.

Начало вступительных испытаний в 10.00.

О приеме в 1-ый класс

В 1 класс принимаются лица, которым на 1 сентября соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет. По желанию одного из законных представителей ребенка допускается прием в I класс лица, которому шесть лет исполнится в период с 1 по 30 сентября соответствующего учебного года.

Обращаем ваше внимание, что в учреждениях общего среднего образования прием документов в 1-е классы будет осуществляться с 12 июня 2018 года по 28 августа 2018 года.

Зачисление на свободные ученические места осуществляется в порядке очередности подачи заявлений законными представителями.

Обращаться в кабинет 36 (приёмная, 3 этаж), помощь по телефону 2-10-79

О приеме в 5-ый класс

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 года №30 "О приёме в учреждения общего среднего образования и обучения в них" приём для получения базового образования будет осуществляться в гимназиях без сдачи вступительных испытаний

О приеме в 10-11 классы

В соответствии с Положением об учреждении общего среднего образования, утверждённым постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20 декабря 2011 года №283 с изменениями и дополнениями, внесёнными постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 03.04.2018 №10

Набор учащихся на свободные места осуществляется с 1 июня по 1 августа 2018 года.

При приёме в X-XI классы необходимо сдать два вступительных испытания по профилю:

10 класс:

русский язык/белорусский язык + немецкий язык;

математика + немецкий язык;

11 класс:

русский/белорусский язык

немецкий/английский язык

Даты проведения экзаменов:

3 августа: Немецкий язык (X - XI классы) или Английский язык (только XI класс), Математика.

6 августа: Белорусский язык или Русский язык

Приём заявлений осуществляется в кабинете №36 (3 этаж).

Начало вступительных испытаний в 10:00