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Слуцкий сахарорафинадный комбинат признан лучшим в ЕАЭС

12.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцкий сахарорафинадный комбинат признан лучшим в ЕАЭС

31 мая и 1 июня 2018 года в Минске прошел V технологический семинар производителей сахара стран ЕАЭС «Клуб технологов-2018».

Семинар  проходил в двухдневном формате.  31 мая – технологическая конференция, рассмотрены технологические аспекты переработки сахарной свеклы; вопросы, связанные с приемкой и хранением свекловичного сырья; способы увеличения параметров извлекаемости сахара, сокращения производственных потерь и повышения эффективности работы сахарных заводов; изменения в нормативных документах (стандартах, методиках свеклосахарного производства); экологические вопросы; представлены технологические вспомогательные средства, а также новые технологии и модели диверсификации сахарного производства, применяемые в мире.

1 июня – в формате трех круглых столов, что позволило участникам семинара наиболее подробно и полноценно получить ответы на интересующие их вопросы непосредственно из уст экспертов и признанных специалистов отрасли.

В завершение первого дня семинара состоялось торжественное награждение победителей в конкурсе на лучший сахарный завод стран ЕАЭС и России, а также подведение итогов конкурса «Лучший технолог 2018».

По итогам конкурса лучшими среди предприятий сахарной отрасли стран ЕАЭС были признаны и награждены дипломами I степени ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» и ОАО «Городейский сахарный комбинат». Главный технолог ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Юрий Николаевич Трико, в очередной раз признан победителем конкурса «Лучший технолог 2018».



Слуцкий край

 
Теги: Минск
 
 
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По итогам конкурса лучшими среди предприятий сахарной отрасли стран ЕАЭС были признаны и награждены дипломами I степени ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» и...
 
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