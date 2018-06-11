За 2017 год на территории Слуцкого района в результате отравления спиртосодержащими жидкостями погибло 4 человека





Употребление спиртосодержащих жидкостей, имеющих в своей основе технические спирта, представляет опасность для жизни. Так в 2017 году на территории Слуцкого района в результате отравления вышеуказанными спиртосодержащими жидкостями погибло 4 человека.

Как пример: житель г.Слуцка «Иванов И.И.» 05.01.2017 около 17.10 по месту жительства, в целях опохмелиться употребил низкозамерзающую охлаждающую жидкость «Антифриз» на основе метилового спирта непредназначенную для пищевого употребления. 06.01.2017 он стал плохо себя чувствовать и около 16.00 бригадой скорой медицинской помощи был доставлен из дома в реанимационное отделение УЗ «Слуцкая ЦРБ», где 07.01.2017 в 03.10 умер.

В январе-мае 2018 года по вступившим в силу 74 постановлениям суда Слуцкого района о наложении административного взыскания за нарушение антиалкогольного законодательства из нелегального оборота изъято 513,82 литра спиртосодержащей жидкости, в том числе 497,76 литров самогона и браги, 16,06 литров спирта и спиртосодержащей жидкости, уничтожено 8 самогонных аппаратов.

В отчетном периоде за нарушение антиалкогольного законодательства по ст. 17.3 КоАП привлечено к административной ответственности 1268 граждан, в том числе за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте 96 граждан. По фактам пьянства на рабочем месте составлено 45 административных протоколов.

Выявлено 8 фактов реализации алкогольных напитков несовершеннолетним.

Согласно Декрета Президента Республики Беларусь N 5 от 08.11.2016 «О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков» предусмотрена административная ответственность:

Пункт 2. Перемещение по территории Республики Беларусь физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более 5 литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, - влечет наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, превышающих количество, перемещение которого допускается, или без конфискации.

Деяние, предусмотренное в части первой настоящего пункта, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, - влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, превышающих количество, перемещение которого допускается, а также транспортных средств, использованных для перемещения алкогольных напитков (кроме транспортных средств общего пользования), независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации таких транспортных средств.

Продажа (при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности) физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, а также алкогольных напитков собственного изготовления - влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с конфискацией продаваемых алкогольных напитков, а также с конфискацией алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, алкогольных напитков собственного изготовления, принадлежащих виновному лицу или находившихся в месте совершения правонарушения на момент совершения правонарушения, или без конфискации таких алкогольных напитков.

Деяние, предусмотренное в части третьей настоящего пункта, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, - влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией продаваемых алкогольных напитков, а также с конфискацией алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, алкогольных напитков собственного изготовления, принадлежащих виновному лицу или находившихся в месте совершения правонарушения на момент совершения правонарушения.

Согласно ст.12.27 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена ответственность:

Часть 4. Продажа физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, алкогольных напитков, в том числе собственного изготовления, при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности - влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с конфискацией продаваемых алкогольных напитков.

Согласно ст.12.43 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена ответственность:

1. Изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно хранение аппаратов, используемых для их изготовления, -

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, либо изготовление или хранение физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона) более пяти литров, полуфабрикатов для их изготовления (браги) более тридцати литров -

влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

3. Приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), за исключением тех, продажа которых разрешена законодательством, а равно приобретение полуфабрикатов для их изготовления (браги) -

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков.

Под крепкими алкогольными напитками (самогоном) в настоящей статье понимаются алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки.

В целях обеспечения общественной безопасности, профилактики пьянства и алкоголизма просим граждан информировать милицию о фактах реализации самогонной продукции и спиртосодержащих жидкостей на территории Слуцкого региона по телефонам: 102 и 6-26-62 (круглосуточно), 5-75-02 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни), а также по телефонам «горячей линии» УВД Миноблисполкома: (8-017) 229-06-30 (с 08.30 до 17.30 в рабочие дни), (8-017) 204-63-80 (круглосуточно).

Начальник милиции общественной безопасности

Отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома

подполковник милиции А.В. Голиков