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Много коммуникаций. Движение по улице Солигорской откроют на следующей неделе
12.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Работы на перекрёстке улиц Виленская, Солигорская и Тутаринова
— На данном перекрёстке очень много подземных коммуникаций: газопровод, стекловолоконная сеть, электрический кабель. Это затрудняет работы, — пояснил директор ООО «Дорстройсерсис» Александр Шерешик.
Тем не менее, положить нижний слой асфальта на перекрытом участке и открыть движение по улице Солигорской планируется уже на следующей неделе. Одновременно с этим закроется проезд по улице Тутаринова.
— К сожалению, развязка не простая, особенно всё, что касается коммуникаций. Сейчас решается вопрос об обеспечении микрорайона связью на время работ, поэтому приходится ждать. Приносим водителям извинения за неудобства, — добавили в «Дорстройсервисе».
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Работы на перекрёстке улиц Виленская, Солигорская и Тутаринова идут с небольшим отставанием по срокам, сообщили сайту SlutskGorod в ООО «Дорстройсервис».
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