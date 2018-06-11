Много коммуникаций. Движение по улице Солигорской откроют на следующей неделе

Работы на перекрёстке улиц Виленская, Солигорская и Тутаринова идут с небольшим отставанием по срокам, сообщили сайту SlutskGorod в ООО «Дорстройсервис».

— На данном перекрёстке очень много подземных коммуникаций: газопровод, стекловолоконная сеть, электрический кабель. Это затрудняет работы, — пояснил директор ООО «Дорстройсерсис» Александр Шерешик.

Тем не менее, положить нижний слой асфальта на перекрытом участке и открыть движение по улице Солигорской планируется уже на следующей неделе. Одновременно с этим закроется проезд по улице Тутаринова.

— К сожалению, развязка не простая, особенно всё, что касается коммуникаций. Сейчас решается вопрос об обеспечении микрорайона связью на время работ, поэтому приходится ждать. Приносим водителям извинения за неудобства, — добавили в «Дорстройсервисе».



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