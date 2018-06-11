В Гродненском районе пилот самолета совершил аварийную посадку в поле

Как стало известно, одномоторный многоцелевой летательный аппарат Zlin 42M, 1975 года выпуска совершил аварийную посадку в поле неподалеку от населенного пункта Коробчицы. На борту самолета находились пилот и пассажир.

К счастью, оба человека остались живы. Пилот самостоятельно выбрался из самолета. Пассажиру понадобилась помощь спасателей. Сотрудники МЧС вытащили его из покореженного авиатранспорта. Обоих пострадавших отвезли в больницу. Самолет получил значительные механические повреждения.

В данный момент устанавливаются причины происшествия. По некоторым данным, самолет принадлежит авиатору-любителю и дислоцируется на аэродроме Каролино. Он совершал пробный полет в районе областного аэроклуба.