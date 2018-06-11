Полно вакансий, но их никто не занимает

69 тысяч 900 свободных вакансий. Это на 4,2 тысячи больше, чем месяцем ранее, да и вообще рекордная цифра для нашей страны. Больше всего - 64% - это вакансии на рабочие специальности, пишет kp.by По данным Министерства труда, на 1 июня в Беларуси было. Это на 4,2 тысячи больше, чем месяцем ранее, да и вообще рекордная цифра для нашей страны. Больше всего - 64% - это вакансии на рабочие специальности, пишет

При этом на начало мая официально в стране было 21 758 безработных. Уровень безработицы составил всего 0,5%.













Почему при таком количестве вакансий безработных не становится меньше и почему количество вакансий постоянно растет? Неужели работы все больше?









- Наша экономика восстанавливается активными темпами, отсюда и рост рабочих мест. Определенный резерв для заполнения этих рабочих мест существует в виде безработных. Но тут всегда может возникнуть несостыковка между квалификациями тех, кто ищет работу, и требованиями новых рабочих мест. Кроме того, может сложиться ситуация, когда вакансии, например, есть в Минске , а работу люди ищут в регионах, или наоборот. Поэтому одновременно могут существовать и вакансии, и безработица, - объясняет Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. - Однако неспособность заполнить рабочие места станет обычной характеристикой для нашей экономики вне кризиса. Трудоспособное население сокращается, а значит, сократится и рабочая сила. Этот фактор будет ограничивать способность экономики к росту.



