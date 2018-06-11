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"Реал" назвал имя нового тренера, который пришел вместо Зидана
Вместо Зидана будет Хулен Лопетеги.
Новым наставником «сливочных» будет Хулен Лопетеги, который нынче является главным тренером сборной Испании и готовит национальную дружину к чемпионату мира-2018 в России.
После завершения мундиаля 51-летний Хулен Лопетеги подпишет 3-летний контракт с «Реалом».
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Вместо Зидана будет Хулен Лопетеги.
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