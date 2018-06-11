Работник оршанского предприятия получил ожог серной кислотой

Работник одного из оршанских предприятий получил химический ожог ног в результате пролива серной кислоты, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Инцидент произошёл 11 июня на складе предприятия. Мужчина поднимал 20-литровую ёмкость с серной кислотой. В какой-то момент у тары оторвалось дно – и опасная жидкость пролилась на ноги. Мужчина получило ожог 5% тела. Его госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.