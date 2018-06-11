Долги в ФСЗН умершего ИП или нотариуса не будут передавать наследникам

Наконец-то беларуские ИП, нотариусы и адвокаты смогут спокойно умереть и не будут должны платить в ФСЗН после смерти. Стало известно, что уже подготовлен президентский указ, по которому неуплаченные умершими взносы будут считаться погашенными, пишет TUT.BY. Также эти изменения затронут и физлиц, которые добровольно уплачивали страховые взносы.

«В целях единообразного применения законодательства в настоящее время подготовлен проект указа президента Республики Беларусь, предусматривающий, в частности, норму, в соответствии с которой в случае смерти индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, а также физического лица, изъявившего желание уплачивать обязательные страховые взносы, не исполненные им обязательства по платежам в бюджет фонда считаются погашенными», — рассказали в ФСЗН.

Это сделано для того, чтобы устранить спорные ситуации, когда с наследников умерших могли взимать неуплаченные страховые взносы. Дело в том, что по президентскому указу № 40 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты» неуплаченные взносы в ФСЗН умершими ИП, нотариусами, адвокатами и сейчас считаются погашенными. Но работает эта норма не всегда, потому что в другом президентском указе — № 329 «О некоторых вопросах признания задолженности безнадежным долгом и ее списания» — говорится, что задолженность по обязательным страховым взносам признавалась погашенной только в той части, на которую не хватало наследства. Именно из-за этого противоречия ФСЗН также предлагает внести изменения указ № 329.