Соболенко одержала сверхволевую победу на старте турнира в Нидерландах

Непростым получился стартовый поединок турнира в Нидерландах с призовым фондом $226 тыс. для Арины Соболенко (46-е место в рейтинге ВТА). Нашей спортсменке противостояла 18-летняя чешка Маркета Вондрусова (104), которая в этом сезоне уже обыгрывала белоруску.

Арина Соболенко неудачно начала встречу, уступив чешке в первом сете со счетом 0:6. Однако белорусская спортсменка сумела переломить ход поединка и в итоге вырвала победу в трех сетах – 0:6, 7:5, 6:3. Следующей соперницей Арины Соболенко станет представительница Австралии Айла Томлянович (71).

А вот Александра Саснович (51) покинула соревнования в Хертогенбосе в одиночном разряде уже после стартового поединка. В первом круге нашей спортсменке противостояла американка Коко Вандевеге (16), которая посеяна на турнире под первым номером. Белоруска уступила сопернице в двух сетах – 2:6, 6:7 (1:7).

Арина Соболенко, Александра Саснович, а также Лидия Морозова принимают участие в парном разряде турнира в Нидерландах.

Еще одна белоруска Вера Лапко (84) выступает на турнире в Ноттингеме (Великобритания). В стартовом поединке наша спортсменка оказалась сильнее хорватки Яны Фетт (107) – 7:6 (7:5), 6:4. Следующей соперницей Веры Лапко станет еще одна представительница Хорватии Донна Векич (42).

На этом же турнире в мужском одиночном разряде играет белорус Илья Ивашко (115-е место в рейтинге АТР). В первом круге наш спортсмен был сильнее австралийца Джейсона Кублера (160) – 1:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Еще один белорус Владимир Игнатик (213) не без труда сломил сопротивление индийца Сумита Нагала (234) в первом круге турнира в Алматы (Казахстан) – 6:7 (3), 6:4, 6:1.