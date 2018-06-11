Российский бизнесмен продает отель в Пинске за 4,7 миллиона долларов

Гостинично-развлекательный комплекс «Припять» в Пинске выставлен на продажу. На двух интернет-площадках называется цена — 9 миллионов 420 тысяч рублей.







Самая известная в городе гостиница «Припять» расположена на улице Днепровской Флотилии, практически на набережной реки Пина.

Номерной фонд — 198 номеров. Кафе с летней площадкой, магазин продуктов, клуб для досуга, салон красоты, ресторан, бар, конференц-зал — комплекс является самым крупным в райцентре. Построен он в 1980-е годы, спроектирован минскими архитекторами. До 2000-х гостиничный комплекс являлся коммунальной собственностью, потом был продан гражданину России, у которого 98,8 процента акций.



Номерной фонд «Припяти» давно нуждается в ремонте. Бонус для гостей — великолепные виды на центр города, где 163 объекта образуют уникальный градостроительный памятник республиканского значения. Вместе с тем девятиэтажное здание диссонирует с одно- и двухэтажными постройками прошлого века, а также Дворцом Бутримовича, который соседствует с отелем и недавно был отреставрирован. К слову, при строительстве гостиничного комплекса была нарушена дренажная система отвода из-под фундамента дворца грунтовых вод. К тому же гостиничный корпус заслонил собой открытое пространство перед главным фасадом дворца и подавил здание.