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Российский бизнесмен продает отель в Пинске за 4,7 миллиона долларов
12.06.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Гостинично-развлекательный комплекс «Припять» в Пинске выставлен на продажу. На двух интернет-площадках называется цена — 9 миллионов 420 тысяч рублей.
Самая известная в городе гостиница «Припять» расположена на улице Днепровской Флотилии, практически на набережной реки Пина.
Номерной фонд — 198 номеров. Кафе с летней площадкой, магазин продуктов, клуб для досуга, салон красоты, ресторан, бар, конференц-зал — комплекс является самым крупным в райцентре. Построен он в 1980-е годы, спроектирован минскими архитекторами. До 2000-х гостиничный комплекс являлся коммунальной собственностью, потом был продан гражданину России, у которого 98,8 процента акций.
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Гостинично-развлекательный комплекс «Припять» в Пинске выставлен на продажу. На двух интернет-площадках называется цена — 9 миллионов 420 тысяч рублей. Самая...
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