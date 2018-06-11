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Водители переживают: на выезде из Березы появился блокпост с БТР. Что происходит?
12.06.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
«Береза, дорога на деревню Селец: блокпост, БТР стоит, военные досматривают машины», — такая запись появилась сегодня в сообществе «
Между тем, как
В ходе учения личному составу территориальных войск Березовского района предстоит решить ряд учебно-боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений, несению службы на КПП, подготовке к обороне населенного пункта, а также ведению боевых действий за удержание опорного пункта.
В учении задействованы сформированные воинские части территориальных войск, подразделения территориальных органов внутренних дел.
Также, как сообщают СМИ со ссылкой на Совет обороны Березовского района, с 12 по 15 июня 2018 года на дороге Береза — Селец (Н79) в районе лицея строителей будет оборудован контрольно-пропускной пункт (КПП), на котором будет осуществляется досмотр транспортных средств и граждан.
А в пятницу, 15 июня, с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение на участке дороги Береза — Селец (Н79) от поворота на ОАО «Березовский КСИ» до территории воинской части.
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«Береза, дорога на деревню Селец: блокпост, БТР стоит, военные досматривают машины», — такая запись появилась сегодня в сообществе «Опасный Брест» в vk.com. Водители...
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