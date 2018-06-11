Брестская область почти в два раза нарастила экспорт товаров во Вьетнам

Брестская область в январе-апреле почти в два раза нарастила экспорт товаров во Вьетнам. Об этом сообщил сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на встрече с делегацией провинции Лаокай, передает корреспондент БЕЛТА.



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За январь-апрель товаропроизводители региона поставили во Вьетнам продукции почти на $880 тыс.

Темп роста к уровню аналогичного периода прошлого года составил без малого 190%. В целом товарооборот между Брестской областью и Вьетнамом за это время достиг $1,7 млн (темп роста - 161,5%). По мнению губернатора, этому способствовал договор о сотрудничестве, подписанный летом прошлого года между Брестской областью и вьетнамской провинцией Лаокай. "Производители региона начали активно поставлять продукцию на вьетнамский рынок. Крупнейшими экспортерами являются ОАО "Савушкин продукт", Березовский мясоконсервный комбинат и Брестский мясокомбинат. Но, хоть мы и увеличили значительно товарооборот, я считаю, это не предел. Уверен, что этот визит будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между нашими регионами", - сказал Анатолий Лис.

Председатель Народного комитета провинции Лаокай Данг Суан Фонг отметил ответственное отношение руководства регионов к реализации соглашения о сотрудничестве. По его словам, цель визита делегации, в которую вошли представители госорганов, предприниматели, - наполнить договоренности конкретикой. "У вас большой опыт в производстве и переработке продуктов питания. Хочу сказать, что потребность Вьетнама в молоке очень высокая. Также для нас очень актуальны технологии и оборудование для хранения свежих овощей и фруктов. Кроме того, мы рассматриваем вариант поставки наших морепродуктов для ваших заводов. Я думаю, что эти направления очень перспективны", - выразил мнение руководитель делегации.

Он отметил, что накануне в Минске с успехом прошел белорусско-вьетнамский деловой форум, в котором с обеих сторон участвовало много предпринимателей. "После форума были подписаны несколько контрактов на общую сумму около $10 млн. Объем, я считаю, еще скромный. Для нас сейчас ключевым вопросом является форма оплаты за купленный по экспорту-импорту товар. Должны быть прямые контракты, без посредников", - подчеркнул председатель Народного комитета провинции.

Сегодня вьетнамская делегация планирует провести переговоры с руководством предприятия СП "Санта Бремор" ООО. На 13 июня в Брестском научно-технологическом парке запланирована их деловая встреча с экспортерами региона. Программа двухдневного визита включает также посещение гостями главных достопримечательностей Брестской области - мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", национального парка "Беловежская пуща".