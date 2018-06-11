В Бресте водитель внедорожника сбил на переходе женщину

12 июня 2018 года днем в Бресте на перекрестке улиц Сальникова и Краснознаменная в результате ДТП пострадал 1 человек.



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По предварительной версии: Водитель внедорожника, выполняя левый поворот со стороны ул.Колесника, не заметил пешехода, и совершил наезд на женщину. Момент ДТП попал на камеру WikiLink .

По факту ДТП проводится проверка.

Установлено, что житель Бреста, 1966 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, при осуществлении левого поворота со стороны ул. Колесника на Краснознаменную совершил наезд на брестчанку. Пострадавшая доставлена в медучреждение для обследования.



Уважаемые водители, Госавтоинспекция призывает к бдительности и осторожности за рулем, а при подъезде к пешеходным переходам снижать скорость вплоть до полной остановки транспортного средства, а пешеходам - убеждаться в безопасности перехода.