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В Бресте водитель внедорожника сбил на переходе женщину
12.06.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
12 июня 2018 года днем в Бресте на перекрестке улиц Сальникова и Краснознаменная в результате ДТП пострадал 1 человек.
По факту ДТП проводится проверка.
Установлено, что житель Бреста, 1966 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, при осуществлении левого поворота со стороны ул. Колесника на Краснознаменную совершил наезд на брестчанку. Пострадавшая доставлена в медучреждение для обследования.
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12 июня 2018 года днем в Бресте на перекрестке улиц Сальникова и Краснознаменная в результате ДТП пострадал 1 человек. По предварительной версии: Водитель...
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