Беларусь и Индия налаживают связи. Как скоро экономики двух стран почувствуют изменения?

В последние годы контакты между официальными Минском и Нью-Дели участились, что говорит о желании стран конвертировать совпадение политических взглядов в экономическую выгоду.

И в ответ на наше приветствие в Индии принято говорить Namaste, на санскрите это значит «почтительный поклон тебе» и таит в себе уважение к человеку напротив. С уважительным отношением друг к другу всегда строились отношения Минска и Нью-Дели. Об этом и говорит Президент – Александр Лукашенко подчёркивает, что Беларусь очень ценит такое внимание.

На встрече Президента со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан действительно много говорили об активизации сотрудничества Минска и Нью-Дели на высшем уровне. В 2016 году в Ташкенте и в 2017 в Астане Александр Лукашенко встречался с индийским премьером, а в сентябре прошлого годапереговоры прошли уже в столице Индии. Тогда решили выводить сотрудничество в экономике на новый стратегический уровень, а официальный Нью-Дели даже заявил, что считает Беларусь ключевым партнёром в Центральной и Восточной Европе. Опять же, Президенты встречались в рамках заседаний Шанхайской организации сотрудничества. О товарообороте говорили и сегодня.

Пока торговля Минска и Нью-Дели достаточно скромная, в сравнении с потенциалом – всего 455 миллионов долларов. И ежегодный прирост в 10% – тоже мало, уверены экономисты. Но! Уже за три месяца 2018 белорусский экспорт в Индию вырос на треть, в первую очередь за счёт основной позиции – калийных удобрений. Впрочем, и без калия наш экспорт в Нью-Дели растёт – есть ещё перспективные позиции в химической продукции и кожевенной отрасли. Но параллельно с наращиванием прямых продаж страны развивают и кооперацию – и об этом тоже говорили сегодня.

И здесь опять же возвращаемся к визиту Александра Лукашенко в Индию в сентябре прошлого года: тогда было решено, что в Азии локализуются производства флагманов нашей промышленности: МТЗ, МАЗа и «Гомсельмаша», в обратном направлении последуют технологии изготовления лекарственных препаратов и субстанции, чтобы загрузить белорусские фармацевтические компании и получать на выходе продукт с высокой добавленной стоимостью.

Но почему Индия так внимательно относится к Беларуси. Нью-Дели, в общем, и не скрывает, что через Минск намерен выходить на рынок Евразийского экономического союза. Более того, в январе этого года уже состоялся первый раунд переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией. И этот прагматичный интерес Нью-Дели Минск может конвертировать в такой же прагматичный интерес для своей экономики.

Сейчас подробнее – о калийных удобрениях. Индия – один из главных покупателей калия в мире, а Беларусь увеличила экспорт в прошлом году на 13% (до почти 6,5 миллионов тонн). При этом цена на калий выросла на 12%, а это значит, что рынок, падение которого несколько лет назад затруднило развитие белорусской экономики, сейчас, наоборот, может выступить катализатором. Главный покупатель наших калийных удобрений в прошлом году – мировой лидер импорта Бразилия, а Индия, занимающая вторую строчку этого рейтинга, купила на сумму чуть ли не вдвое меньше. То есть, Нью-Дели может покупать больше именно у нас. Это самый очевидный путь конвертации надёжных политических отношений Беларуси и Индии в экономическую выгоду для Минска.

Сангита Бахадури, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси: «Это очень хорошо расположенная площадка с точки зрения логистики, и наша задача развивать не только торговлю между Беларусью и Индией, но и инвестиции. Мы бы хотели, чтобы сюда пришли не только торговые компании, но и производители товаров, которые бы использовали это место, как площадку для работы с рынками близлежащих стран».

Индийский посол так оценивает площадку возле посёлка Болбасово в Оршанском районе. Этот кооперационный путь не самый очевидный, но перспективный при грамотном подходе. Бизнесменов из Нью-Дели уже заинтересовал новый комплекс, который возводится под Оршей, где пересекаются транспортные коридоры с Запада на Восток и с Юга на Север, и доставлять товары можно автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. При этом на площадке будет и промышленный кластер площадью 230-ть гектаров со статусом «особой экономической зоны». А потому в начале месяца руководители машиностроительных предприятий, компаний, занятых в металлообработке, лёгкой промышленности и сельском хозяйстве Индии активно интересовались именно льготами. Потому предложение Президента в Нью-Дели уже рассматривает очень серьёзно.

Экономика, впрочем, уже под контролем индийских парламентариев. Накануне в Палате представителей подписано соглашение по совместному развитию информационных, нано- и био- технологий, атомной энергетики, автомобилестроения и фарминдустрии. А в Совете Республики уже предметно говорили о том самом индустриальном парке (аналог китайско-белорусского) и решили, что посёлок Болбасово под Оршей – действительно идеальное место для строительства.

А это уже идеальное место для завершения программы визита индийских парламентариев. Сегодня они также посетили Парк высоких технологий, но именно в музее истории Великой Отечественной войны, признались гости, напитались эмоциями и желанием работать с Минском с удвоенной энергией. Сумитра Махаджан вместе с коллегами Беларусь покинет завтра – и обещают, что результаты этого визита экономики стран почувствуют очень скоро.