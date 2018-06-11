Сейчас поисками женщины занимаются правоохранители, а также волонтеры. Особые приметы пропавшей – на вид 37-40 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, черные волосы средней длины.
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В Новополоцке из реанимационного отделения больницы сбежала пациентка
12.06.2018 20:00 — Разное | Аргументы и факты
angel_search /
Сейчас поисками женщины занимаются правоохранители, а также волонтеры. Особые приметы пропавшей – на вид 37-40 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, черные волосы средней длины.
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Инцидент произошел вечером 11 июня в Новополоцкой центральной городской больнице.
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