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В Новополоцке из реанимационного отделения больницы сбежала пациентка

12.06.2018 20:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В Новополоцке из реанимационного отделения больницы сбежала пациентка
angel_search / vk.com

В Новополоцке из реанимационного отделения больницы сбежала пациентка Без вести пропавшие. В Беларуси в розыске числятся около 2,5 тысячи человек
Как стало известно, 39-летняя Ольга Гречуха самовольно покинула реанимационное отделение больницы. При этом женщина была без одежды. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

Сейчас поисками женщины занимаются правоохранители, а также волонтеры. Особые приметы пропавшей – на вид 37-40 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, черные волосы средней длины.

 
 
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Инцидент произошел вечером 11 июня в Новополоцкой центральной городской больнице.
 
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