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Четверо преданных питомцев ждут своих хозяев

12.06.2018 19:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Четверо преданных питомцев ждут своих хозяев
АиФ

Рэмбо - серьёзный пес, похож на добермана, но меньше ростом. Рэмбо молод, активен и настроен решительно охранять свою территорию и хозяйский дом.

Рэмбо пристраивается в дом СТРОГО без других животных и в семью с немаленькими детьми. В отношении людей агрессии нет. Парень кастрирован, привит, обработан от паразитов. Терпит два выгула, не воет, не роет, но охраняет свои игрушки. Спокойно переносит поездки, но для перемещения обязателен намордник (он у Рэмбо в приданом есть, так же как шлейка, настоятельно рекомендуем поводок-цепочку). Оптимальный вариант - вольер для жизни, трос для выгула и хороший забор. Очень активен. Пристраивается с испытательным сроком и с ненавязчивым отслеживанием судьбы парня.

Четверо преданных питомцев ждут своих хозяев
Джиндо Фото: АиФ

Джиндо молод, подвижен, весел, и у него невозможно красивый хвост! Довольно  крупный, лохматый. Джиндо привит и кастрирован. Для мальчишки идеальным  вариантом  для  жизни был бы  частный  дом  с большим  выгулом.  Дом, который он будет охранять верой и правдой. Пес здоров. Джиндо  необходим хозяин, чтобы дарить емусвою верность и безграничную любовь. Присмотритесь, может, это ваша собака?

Четверо преданных питомцев ждут своих хозяев
Альберт Фото: АиФ

Альберт - это лохматый вариант  овчарки -  нарядная  манишка, пышные «штанишки» и невероятной красоты шерсть. Это довольно крупная собака, которой будет комфортно в собственном вольере. Зимой не замёрзнет. Альберт - отменный охранник и компанейская собака. Альберту примерно  4  года, ест сухой корм. Пёс легко  поддаётся обучению, приучен к поводку. Не воет, не роет в вольере - просто  идеальный  вариант  для частного дома. Будет готов к пристройству после кастрации.

Четверо преданных питомцев ждут своих хозяев
Дунай Фото: АиФ

В крови  Дуная - огромного пса - явно  течет кровь гончих собак: он феноменально  красив  в  движении. Трёхцветный окрас тоже говорит об охотничьем происхождении. Но Дунай - не  охотник. Ему нужен простор - большой участок, возможность выплеснуть энергию, которой у него много. А ещё он бы хорошо смотрелся у камина, у ног хозяина, прикрытых  пледом. Он благороден и послушен - бежит на зов и возвращается в свой вольер. Дунай в ожидании настоящего хозяина - того, кто полюбит его и даст возможность быть преданным и ласковым. Абсолютно не прихотлив в еде, спокойно ездит на машине. Вес - примерно 65 кг. Передается с условием обязательной кастрации.

Эти и другие собаки находятся на передержке в ZooHotel Воложин Елены и Игоря КРЕЙНИС.

Супруги Елена и Игорь Крейнис всегда любили собак. Он  - минчанин, Елена -родом из Воложина. В какой-то момент решили променять суету большого города на тихую и уютную жизнь в деревне с говорящим названием Алещенята (Минская область, Воложинский район). С октября 2016 года семья живет здесь вместе с собаками.

Большая часть постояльцев зооотеля – это собаки, спасенные с Гурского. И им нужен дом и настоящий хозяин.

Все собаки привиты, обработаны от паразитов, передаются новым  хозяевам безвозмездно, с просьбой иногда присылать весточку  из нового дома. В любой момент собаку можно вернуть или же оставить у нас на время своего отсутствия.

Приглянулась одна из этих собак? Тогда звоните Елене по телефону: +375 (29) 362-72-01.  И приезжайте знакомиться!

 
 
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«АиФ» продолжает помогать братьям нашим меньшим. На этот раз мы публикуем истории собак Рэмбо, Джиндо, Альберта, Дуная.
 
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