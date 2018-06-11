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Главный тренер сборной Испании Лопетеги возглавит "Реал" после ЧМ-2018
Новым главным тренером мадридского "Реала" станет главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, сообщила во вторник пресс-служба футбольного клуба.
"Лопетеги станет тренером "Реала" после окончания чемпионата мира 2018 года. Он будет тренировать основной состав в течении трех последующих сезонов", - говорится в сообщении.
"Реал" до недавнего времени тренировал француз Зинеддин Зидан, который оставил свой пост после выигрыша командой Лиги чемпионов УЕФА.
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Новым главным тренером мадридского "Реала" станет главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, сообщила во вторник пресс-служба футбольного клуба. "Лопетеги...
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