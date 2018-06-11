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Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы
Новости Беларуси. ЧП в пригороде Гродно. В деревне Коробчицы потерпел крушение одномоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пилот выбрался из транспортного средства самостоятельно, а вот пассажиру понадобилась помощь спасателей и медиков. Сейчас он в реанимации.
Галина Буро, СТВ:
Легкомоторный самолет рухнул на кукурузное поле. Как видно, он сильно деформирован. Что стало причиной столь жесткой посадки, говорить пока рано. Самолет вылетел с аэродрома Каролино – это недалеко от места падения. По предварительной информации, пилот совершал пробный полет. Потом местные жители услышали прерывистый звук мотора, и летательный аппарат начал падать.
Алексей Киушкин, очевидец:
Очевидцы и позвонили в службу спасения. Пилот смог выбраться из самолета самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь – он оказался в плену металла.
Сергей Леонов, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:
Место крушения самолета оцеплено и охраняется, работают следователи и эксперты.
Иван Дудко, главный эксперт отдела управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гродненской области:
Самолет 1975 года выпуска принадлежит гродненцу, бывшему боевому пилоту, председателю Гродненской ассоциации любителей авиации. Марка воздушного средства довольна редкая для Беларуси. В свое время владелец собственноручно восстанавливал этот самолет.
Галина Буро:
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Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы
Новости Беларуси. ЧП в пригороде Гродно. В деревне Коробчицы потерпел крушение одномоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилот выбрался...
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