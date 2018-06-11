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Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

12.06.2018 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. ЧП в пригороде Гродно. В деревне Коробчицы потерпел крушение одномоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилот выбрался из транспортного средства самостоятельно, а вот пассажиру понадобилась помощь спасателей и медиков. Сейчас он в реанимации.

Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

Галина Буро, СТВ:
Самолет экстренно приземлился буквально в нескольких метрах от частного сектора. На место сразу же прибыли спасатели и скорая помощь. Тушить огонь не пришлось – возгорания не было. Но на борту находилось два человека – их госпитализировали.

Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

Легкомоторный самолет рухнул на кукурузное поле. Как видно, он сильно деформирован. Что стало причиной столь жесткой посадки, говорить пока рано. Самолет вылетел с аэродрома Каролино – это недалеко от места падения. По предварительной информации, пилот совершал пробный полет. Потом местные жители услышали прерывистый звук мотора, и летательный аппарат начал падать.

В Гродненской области разбился одномоторный самолёт: члены экипажа госпитализированы

Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы
Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

Алексей Киушкин, очевидец:
Самолет летел без звука мотора. И резко бах, падает. И все, я побежал. Трогать людей, я не трогал, мало ли еще хуже сделаю. Боялся, что загорится.

Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

Очевидцы и позвонили в службу спасения. Пилот смог выбраться из самолета самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь – он оказался в плену металла.

Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

Сергей Леонов, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:
Пожарное аварийно-спасательное подразделение деблокировало данного пассажира и передало в карету скорой медицинской помощи.

Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

Место крушения самолета оцеплено и охраняется, работают следователи и эксперты.

Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

Иван Дудко, главный эксперт отдела управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гродненской области:
Этим обстоятельствам будет дана оценка, в том числе и оценка специалистов в области авиации. И в конечном счете мы, я думаю, установим картину происшествия. Пока говорить рано. Это буквально первые часы. Тут очень важно не зашориться, то есть не пойти вдоль какой-то заранее запрограммированной версии. То есть, все собранные улики будут оцениваться.

Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

Самолет 1975 года выпуска принадлежит гродненцу, бывшему боевому пилоту, председателю Гродненской ассоциации любителей авиации. Марка воздушного средства довольна редкая для Беларуси. В свое время владелец собственноручно восстанавливал этот самолет.

Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

Галина Буро:
На месте падения самолета продолжают работать правоохранители. Еще предстоит разобраться, что привело к крушению: ошибка пилота или техническая неисправность.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. ЧП в пригороде Гродно. В деревне Коробчицы потерпел крушение одномоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилот выбрался...
 
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